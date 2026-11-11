La letra "C" significa Crawler y se usa para arrancar con mayor fuerza, superar obstáculos o avanzar lentamente en terrenos difíciles.

Dentro de la caja de velocidades de los coches, existen diferentes letras que indican funciones específicas en determinados casos. Una de ellas es la “C”, la cual significa Crawler y que está diseñada para avanzar a una velocidad muy baja y con mayor fuerza de tracción.

Aunque no está presente en todos los vehículos, su función es importante para la conducción todoterreno y para determinadas situaciones en las que se necesita iniciar la marcha con una carga pesada o superar obstáculos.

¿Qué significa la letra C en la caja de velocidades?

La C corresponde a Crawler, una palabra inglesa que puede traducirse como desplazamiento lento o arrastre. Según los manuales de fabricantes como Ford e Isuzu, se trata de una relación de transmisión ultracorta que permite iniciar la marcha con mayor fuerza en las ruedas y avanzar a una velocidad reducida.

A diferencia de las seis marchas convencionales de una caja manual, esta relación está pensada para situaciones particulares, no para circular habitualmente por calles o carreteras. Su utilidad aparece principalmente en terrenos difíciles , pendientes, caminos con barro o arena y maniobras que requieren un control preciso del vehículo .

Esta relación ultracorta está diseñada para situaciones particulares como barro o arena, evitando forzar el embrague durante el arranque. YouTube - Engineering Explained

¿En qué momento se aconseja usar la marcha Crawler?

La marcha Crawler facilita el arranque cuando el vehículo necesita superar una resistencia importante. Entre sus aplicaciones se encuentran:

Iniciar la marcha en terrenos irregulares o con poca adherencia

Avanzar lentamente sobre piedras, barro o arena

Comenzar a circular con cargas pesadas

Superar obstáculos sin exigir tanto el embrague durante el arranque.

El fabricante Ford explica en el manual de propietario del Bronco que esta relación permite iniciar la marcha en condiciones o terrenos inusuales. También recomienda pasar a primera velocidad tan pronto como sea posible, ya que mantener la Crawler durante períodos prolongados puede provocar desgaste de la transmisión y aumentar el consumo de combustible.

¿Qué autos y camionetas tienen la letra C en la palanca?

Uno de los ejemplos actuales es el Ford Bronco 2026. Según el catálogo oficial de Ford México, las versiones base de dos y cuatro puertas y Big Bend de cuatro puertas pueden incorporar una transmisión manual de siete velocidades.

En la documentación técnica de Ford para el mercado estadounidense, esa configuración se describe como seis marchas convencionales y una relación adicional Crawler, la cual se identifica con la letra C.

Otro ejemplo aparece en los camiones Isuzu FVR y FVM equipados con la transmisión manual ES11109. Su manual de propietario explica que la caja ofrece nueve velocidades de avance y una de reversa. La posición C funciona como marcha de arranque, mientras que las otras relaciones se combinan con rangos bajos y altos para completar las velocidades disponibles.