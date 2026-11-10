IVA, matriculación y otros costes cambian según el tipo de vehículo y la forma de compra.

Octubre se consagró como el mes de mayores ventas de automotores en la historia de Uruguay, con 7.129 unidades comercializadas, informó la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (Acau). El resultado supera los registros previos y confirma una dinámica de demanda ascendente en el mercado local.

Del total de unidades vendidas en octubre, 3.089 correspondieron a SUV, 2.252 a automóviles, 1.466 a utilitarios, 311 a camiones, 10 a minibuses y un ómnibus. La comercialización del mes representó un incremento del 5% respecto a setiembre.

En términos acumulados, entre enero y octubre se registraron 65.210 unidades vendidas, lo que implica un crecimiento del 12,4% frente al mismo período del año anterior. Los meses anteriores con mayores ventas al por mayor (ventas de automotoras a concesionarios) seguían siendo octubre de 2025, con 7.039 unidades, y septiembre de 2025, con 7.005, lo que sitúa el actual récord como la nueva cima del mercado.

Analistas y empresarios del sector atribuyen el buen desempeño a la combinación de demanda sostenida, condiciones de financiamiento y la oferta de modelos SUV, que concentran la mayor parte de las preferencias. Acau y actores del mercado seguirán monitoreando la evolución en noviembre y diciembre, meses clave para cerrar el año comercialmente.