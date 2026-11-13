De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua, también existe posibilidad de aguanieve en zonas serranas de Baja California.

El frente frío número 5 avanzará sobre México durante los próximos días y provocará lluvias de distinta intensidad, fuertes rachas de viento y un descenso de las temperaturas en varias regiones. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua, también existe posibilidad de aguanieve en zonas serranas de Baja California.

El sistema interactuará con canales de baja presión y corrientes en chorro, favoreciendo precipitaciones que podrían alcanzar acumulados de 75 a 150 milímetros en algunas zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Frente frío 5: dónde se esperan las lluvias más intensas

Durante el jueves 12 y viernes 13 de noviembre, el frente frío se extenderá sobre el noreste y posteriormente avanzará hacia el litoral del golfo de México. El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en:

Veracruz: norte y centro.

Puebla: norte y sureste.

Oaxaca: norte.

También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en sectores de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Para el viernes, el pronóstico mantiene lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

El viento alcanzará hasta 70 km/h y habrá aguanieve

La masa de aire frío asociada al frente provocará vientos del norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la costa de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. En las costas de Tamaulipas también se esperan rachas de entre 40 y 60 km/h.

El fenómeno también generará condiciones invernales en algunas zonas. Para el viernes 13, Conagua prevé posible caída de aguanieve en las sierras de Baja California, mientras que las temperaturas mínimas podrían descender hasta entre -5 y 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Además, se pronostican rachas de viento de entre 40 y 60 km/h en sectores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Qué estados tendrán lluvias durante el fin de semana

El frente frío permanecerá con características de estacionario durante el sábado y domingo, aunque la masa de aire frío modificará gradualmente sus características térmicas. Para el sábado 14 se esperan lluvias fuertes en sectores de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Quintana Roo.

También habrá chubascos en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El domingo 15, las lluvias fuertes se concentrarán principalmente en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas, mientras que otros estados del oriente y sureste tendrán chubascos.

Conagua también prevé oleaje de hasta 5 metros en la costa occidental de Baja California durante el sábado, por lo que las condiciones marítimas serán otro de los efectos asociados al sistema.