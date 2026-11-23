Las autoridades montinorean la evolución de las precipitaciones y sus posibles efectos en las distintas zonas durante la semana.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes 23 de noviembre el frente frío 8 avanzará sobre el golfo de México y se extenderá por las regiones noreste, oriente y sureste del país. Este sistema favorecerá precipitaciones intensas, con acumulaciones de hasta 150 milímetros en Veracruz.

El desplazamiento de este fenómeno inició el pasado 21 y culminará este lunes. La jornada de este día estará marcada por lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz y Puebla, junto con precipitaciones relevantes en Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Las bajas temperaturas se concentrarán en zonas serranas durante las madrugadas del lunes 23 de noviembre. Fuente: EFE Toni Albir

Las autoridades indican que las lluvias intensas podrían provocar inundaciones, crecidas en ríos y arroyos, y encharcamientos.

Zonas afectadas por masa de aire ártico y lluvias intensas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la masa de aire ártico asociada al sistema frontal provocará una disminución de las temperaturas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México. Asimismo, se prevé un evento de Norte, con rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

El pronóstico de precipitaciones para el lunes 23 de noviembre contempla las siguientes condiciones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (norte y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (costa) y Puebla (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Oaxaca (norte) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

Descenso de temperaturas de hasta -10 °C al inicio de la semana

De acuerdo con el SMN, el evento de Norte avanzará durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec. En paralelo, continuarán las condiciones favorables para la presencia de heladas de intensidad severa en las regiones montañosas del norte del territorio nacional.

Entre los principales efectos previstos también se encuentran:

Oleaje de 2 a 3 metros: costa occidental de Baja California y litorales de Jalisco, Colima, Tamaulipas y norte de Veracruz.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Frente al desplazamiento del sistema, el SMN y Protección Civil aconsejan tomar precauciones, como:

Usar ropa abrigada durante las primeras y últimas horas del día Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento Extremar las medidas de seguridad al conducir

Asimismo, recomiendan no atravesar calles ni corrientes de agua con riesgo de inundación.