Recreación de una trabajadora que revisa mercancía en un muelle de carga exterior antes del accidente. Imagen ilustrativa generada con IA.

La responsable de compras de Gabarró Hermanos bajó a un muelle de carga para revisar una mercancía. Era una tarea que hacía de forma puntual, cuando había algún problema con el material recibido. El 26 de julio de 2017, mientras realizaba esa inspección en el centro de trabajo de Polinyà (Barcelona), resbaló y se fracturó la muñeca izquierda. Llevaba casi 27 años en la empresa.

Casi nueve años después, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fijó la indemnización por el accidente laboral en 166.703,21 euros, más intereses. En su sentencia del 16 de abril de 2026, el tribunal mantuvo la responsabilidad de la empresa por la falta de calzado antideslizante y redujo la cuantía que había reconocido el juzgado de primera instancia.

Qué ocurrió en el muelle de carga y por qué responde la empresa

El accidente se produjo en una zona exterior, sin techar, donde estacionaban los camiones para cargar y descargar materiales. La trabajadora acudía allí cuando debía comprobar alguna incidencia con la mercancía. Entre los hechos probados, la resolución recoge que la empresa “no puso a disposición de la trabajadora calzado de seguridad antideslizante”.

La caída le provocó fracturas en el radio y el cúbito a la altura de la muñeca izquierda. La operaron dos veces y le quedaron secuelas que afectaron a la fuerza y a la destreza de la mano. Las limitaciones le dificultaban tanto los movimientos de agarre como algunas actividades cotidianas.

La empresa recurrió la condena y alegó que la incapacidad permanente absoluta se había reconocido por enfermedad común. El tribunal explicó que esa declaración tuvo en cuenta tanto las lesiones de la caída como otras dolencias. Las secuelas atribuibles al accidente seguían siendo indemnizables.

Cómo se calculó la indemnización de 166.703 euros

En marzo de 2025, un juzgado de lo social de Sabadell había fijado la indemnización en 178.545,21 euros. El TSJC redujo esa suma en 11.842 euros al recalcular el lucro cesante, es decir, la pérdida de ingresos derivada de las secuelas del accidente.

Para ese cálculo, la Sala tomó como referencia unos ingresos netos anuales de 28.531,05 euros, una vez descontadas las retenciones. Ese ajuste situó el lucro cesante en 59.212 euros, frente a los 71.054 que había reconocido el juzgado. La empresa quedó condenada al pago de 166.703,21 euros más intereses. La resolución indicaba que cabía recurso de casación para la unificación de doctrina.

El TSJ de Cataluña fija una indemnización de 166.703 euros para una trabajadora que resbaló en un muelle de carga sin el calzado antideslizante que debía facilitarle su empresa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué significa el recargo del 30% sobre las prestaciones

En un procedimiento separado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) declaró la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e impuso un recargo del 30%. Ese porcentaje se aplica a las prestaciones económicas derivadas del accidente laboral. La indemnización judicial por daños y perjuicios se calcula por separado.

El artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social prevé un recargo de entre el 30% y el 50%, según la gravedad de la infracción, cuando el accidente o la enfermedad profesional se produce por un incumplimiento de las medidas de seguridad. El pago recae directamente sobre la empresa infractora.

Cuándo debe la empresa entregar calzado de seguridad

El artículo 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la empresa a proporcionar equipos de protección individual adecuados cuando las tareas lo requieran y a velar por su uso efectivo. El Real Decreto 773/1997 añade que esos equipos deben entregarse gratuitamente y reponerse cuando sea necesario.

La obligación depende del riesgo de la tarea. En este caso, aunque el puesto de la empleada era el de responsable de compras y sus visitas al muelle eran puntuales, la inspección de mercancías en esa zona formaba parte de su trabajo. La sentencia vinculó la falta de calzado antideslizante con el daño que sufrió en la caída.