La prórroga de pago del FOVISSSTE permite pausar las mensualidades sin intereses tras dejar el servicio público.

Quedarse sin empleo en el sector público puede poner en riesgo la estabilidad financiera de cualquier trabajador que esté pagando una vivienda. Al dejar de recibir el descuento vía nómina, el financiamiento hipotecario puede acumular atrasos, entrar en cartera vencida y, en escenarios extremos tras un juicio hipotecario, derivar en la pérdida del patrimonio.

Para frenar ese escenario desde el inicio, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) cuenta con un mecanismo preventivo, se trata del trámite de la Solicitud de prórroga de pago de crédito hipotecario por separación del Servicio Público. Este recurso permite pausar temporalmente las mensualidades sin generación de intereses mientras el acreditado resuelve su situación laboral.

Además de estas prórrogas, los financiamientos cuentan con esquemas de seguros y programas de reestructura que buscan proteger a las familias. No obstante, cuando el impago se prolonga sin que el titular realice ningún trámite ni atienda los requerimientos, el caso puede escalar a instancias judiciales donde un juez evalúa la ejecución de la garantía sobre el inmueble, lográndose la posibilidad de un escenario extremo como sería la pérdida de la casa, más allá de que esto represente un ligio largo.

Solicitar la prórroga por separación laboral evita que tu crédito FOVISSSTE caiga en mora o ponga en riesgo tu casa. FOVISSSTE

Requisitos para solicitar la prórroga de pago del FOVISSSTE

El trámite es completamente gratuito, no requiere cita previa y puede iniciarse tanto en línea como de forma presencial en las oficinas centrales o Departamentos de Vivienda del organismo y se puede solicitar hasta por 12 meses, ya sean seguidos o en periodis diferentes. El tiempo estimado de respuesta por parte de la institución es de hasta 30 días hábiles.

Para realizar la gestión, el titular del crédito o su representante legal, debe presentar en original y copia, o cargar en formato PDF de máximo 500 KB si lo hace por internet, la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional.

Constancia de baja oficial: Documento expedido por la dependencia donde laboró, o un oficio dirigido al FOVISSSTE firmado y sellado por Recursos Humanos.

Último talón de pago: Comprobante correspondiente al último periodo trabajado antes de la separación.

CURP o carta poder: La CURP se solicita en el portal digital, mientras que la carta poder aplica únicamente si el trámite lo realiza un representante legal.

El trámite de prórroga del FOVISSSTE es gratuito y puede iniciarse en línea o en Departamentos de Vivienda. FOVISSSTE

Cómo realizar el trámite paso a paso para proteger tu vivienda

Si optas por la modalidad en línea, debes ingresar al portal oficial de trámites del FOVISSSTE, seleccionar el apartado número 10 correspondiente a esta prórroga y registrar tu solicitud con un correo electrónico y el Departamento de Vivienda de tu preferencia. Tras subir los cuatro archivos requeridos, el sistema arrojará un número de folio y te permitirá descargar el formato de solicitud para firmarlo.

Una vez que el organismo valide los documentos y envíe la notificación por correo electrónico, deberás acudir presencialmente a la oficina elegida con tus papeles en original y copia para cotejar la información.

Al concluir la revisión, recibirás el oficio de autorización de prórroga, garantizando así que tu crédito no caiga en mora mientras te reincorporas al mercado laboral.

Revisar el estado de cuenta a tiempo evita intereses ordinarios y daños en el buró de crédito ante un adeudo vencido. Shutterstock

Prórroga FOVISSSTE: quiénes pueden pedirla si dejaron el servicio público

La prórroga de pago está dirigida a las personas trabajadoras que tienen un crédito hipotecario del FOVISSSTE y que se separaron del servicio público, es decir, que dejaron de trabajar en una dependencia o entidad del Estado.

Al perder ese empleo, el descuento del crédito vía nómina se interrumpe, y este mecanismo les permite suspender temporalmente los pagos sin que se generen intereses mientras buscan una nueva fuente de ingresos.

Otras consecuencias de entrar en mora con créditos FOVISSSTE

Contar con los recursos provenientes del pago de los créditos es primordial para el Fondo, ya que le permite seguir otorgando financiamientos a más personas trabajadoras y generar rendimientos en las Subcuentas de Vivienda.

Generación de más intereses ordinarios

Daño al historial crediticio

El Gobierno y FONAVISSSTE recomiendan revisar de manera constante tu estado de cuenta para detectar cualquier irregularidad a tiempo y, si ocurre, acudir a un Departamento u Oficina de Vivienda del Fondo para conocer las opciones y programas de regularización disponibles.