Los hermanos Nicolás y Julio Órbenes, de origen chileno, están capitalizando uno de los sueños de los profesionales de salud latinoamericanos: emigrar a Alemania para ejercer y seguir especializándose. Nicolás Órbenes es médico y en carne propia vivió las dificultades que cumplir este sueño representa, por lo que junto con su hermano Julio creó NO-MII. NOM-II es una startup que converge entre las healthtech y las HR tech, pues conecta talento médico con el sistema sanitario de Alemania mediante un ecosistema digital que integra capacitación, gestión migratoria y vinculación laboral con contrato y salario definidos desde el origen. Nicolás y Julio Órbenes – ingeniero comercial y con experiencia en equipos tecnológicos y en e-commerce– decidieron crear un puente estructurado entre médicos latinoamericanos y el sistema de salud alemán, facilitando procesos como la homologación de títulos, obtención de visa y acceso a empleos en hospitales. Así, en 2024 nació la metodología ZAI (Zentrum für ärztliche Integration), la cual es un programa estructurado, creado para que médicos latinoamericanos ejerzan en Alemania desde el primer día como Physician Assistant, mientras homologan su título médico de forma legal, progresiva y con acompañamiento integral. La startup está legalmente constituida en Múnich, Alemania, y cuenta con una filial en Chile, Colombia y recientemente en México (aunque aún no abren oficinas formalmente). Los hermanos Órbenes cuentan con formación en el colegio alemán de Osorno, en Chile, lo que los ayuda a entender mejor la cultura, impulsada por la necesidad de hacer más accesible este proceso para otros médicos latinoamericanos. Nicolás Órbenes compartió con El Cronista que al migrar desde Chile para especializarse como médico en Alemania, enfrentó múltiples dificultades burocráticas, culturales y lingüísticas para homologar su título y encontrar oportunidades profesionales. En su primer año, la compañía presumió haber alcanzado una facturación de 3 millones de euros, como reflejo de la creciente demanda por la movilidad internacional y del problema que están resolviendo. Desde 2017, la Agencia Federal de Empleo alemana (ZVA, por sus siglas en alemán) lleva a cabo una iniciativa para contratar médicos principalmente de México y Colombia. Entre 2023 y 2024 casi 50,000 puestos de trabajo cruciales en el sector salud quedaron disponibles según la agencia de salud pública de Alemania. Hasta ahora, a poco más de un año de su arranque en febrero de 2025, NO-MII ha conectado 185 médicos con el sistema de salud de Alemania, de los cuales el 20% ya son mexicanos. “La tecnología debe actuar como un catalizador de excelencia, donde la migración sea una decisión estratégica de carrera y no una consecuencia de la falta de oportunidades. Al facilitar esta integración técnica y cultural, se asegura que el conocimiento médico de alto nivel circule globalmente, permitiendo que el talento mexicano no solo crezca en el extranjero, sino que se convierta en un referente de calidad y resiliencia en cualquier sistema de salud”, concluyó Julio. NO-MII no ha recibido capital semilla ni sido parte de un programa de aceleración hasta el momento. Pero su objetivo es ir creciendo orgánicamente. Julio Órbenes, gerente comercial y cofundador, dijo a El Cronista que la meta de NO-MII para el 2026 es alcanzar 600 profesionales de la salud en el programa. Además, Julio adelantó que buscan desarrollar un programa de enfermería y completar la transición de al menos 100 de las vacantes laborales que tienen disponibles. El siguiente paso será llegar también a Perú para seguir curando el dolor que provoca la falta de profesionales de la salud en Alemania.