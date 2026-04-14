Las autoridades sanitarias de México emitieron una advertencia urgente sobre un medicamento que circula libremente en el mercado y que representa un riesgo concreto para la salud. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) actualizó una alerta que ya había lanzado previamente y sumó nuevos números de lote a la lista de productos comprometidos. Lo que inquieta a los especialistas es la naturaleza del fármaco involucrado, ya que se trata de una sustancia controlada que incide directamente sobre el sistema nervioso central. El medicamento en cuestión es el Vyvanse® (Lisdexanfetamina), disponible en presentaciones de 30, 50 y 70 mg. Aunque su uso más conocido es para tratar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), también fue prescrito durante años a adultos mayores en contextos clínicos específicos vinculados a la cognición y la energía. Ese patrón de consumo es, precisamente, lo que convierte esta alerta en una situación sensible. La alerta no es nueva, pero sí lo son los lotes identificados. La primera advertencia de COFEPRIS sobre falsificación de este medicamento data del 17 de junio de 2025. Sin embargo, recientemente la agencia sumó tres nuevos lotes sospechosos, lo que indica que la producción y distribución ilegal continúa activa. Los tres productos identificados en la actualización más reciente son los siguientes: En todos los casos, el problema central es el mismo: los números de lote no son reconocidos por Takeda México S.A. de C.V., el representante legal del producto en el país. Al tratarse de falsificaciones, no existe ninguna garantía sobre la calidad de los ingredientes, las condiciones de fabricación ni la cadena de frío y transporte. Eso convierte a estos fármacos en un riesgo real e impredecible para quien los consuma. En este sentido, hay un dato que agrava el contexto: Takeda México había informado que Vyvanse® no se comercializaba en el país desde enero de 2021. Su regreso oficial al mercado recién se concretó el 11 de febrero de 2026. Es decir, cualquier unidad de este medicamento que haya estado circulando entre 2021 y esa fecha debería haber generado sospechas automáticas. COFEPRIS estableció una serie de indicaciones claras tanto para la población en general como para profesionales de la salud y farmacias: Farmacias y distribuidores deben adquirir medicamentos únicamente con proveedores autorizados que cuenten con licencia sanitaria vigente y documentación de legal adquisición. La autoridad sanitaria informó que continuará con acciones de control y que actualizará la alerta si detecta nuevas evidencias.