La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha confirmado la retirada de un shampoo de gran popularidad en supermercados y puntos de venta en todo el país. Este organismo gubernamental ha emitido una alerta que insta a todos los ciudadanos de México a ser sumamente cautelosos al momento de adquirir productos en las tiendas, puesto que dicho shampoo ha sido retirado de circulación debido a la contaminación por una bacteria. La entidad pública encargada de proteger a los ciudadanos del país ante cualquier tipo de riesgo sanitario, ha comunicado a la población en general sobre la retirada del mercado del producto Shampoo Totale de Tec Italy, realizada por la empresa Henkel Capital, S.A. DE C.V. El artículo en presentación de 1 L, con el número de lote 1G27542266, dejará de ser comercializado en todos los mercados y tiendas del país a causa de la posible contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca. La alerta emitida por la Cofepris señala los riesgos vinculados al uso del producto contaminado, que puede inducir infecciones, particularmente en individuos con sistemas inmunitarios comprometidos, en caso de contactar ojos, nariz o piel. Los síntomas relacionados con esta contaminación pueden oscilar desde diarrea leve hasta bacteriemia y meningitis potencialmente mortales. Por lo tanto, el Shampoo Totale de Tec Italy, en presentación de 1 L, con el número de lote 1G27542266, representa un riesgo significativo para la salud de los consumidores. Es esencial garantizar la seguridad y la salud pública mediante el cumplimiento de las regulaciones correspondientes en la comercialización de productos.