La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la venta de dos líneas de suplementos alimenticios bajo la denominación Lipodrene en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles. Según la autoridad sanitaria, estos productos se publicitan de manera exagerada e infringen diversas disposiciones de la legislación sanitaria vigente. La Cofepris advierte que representan un riesgo a la salud, ya que se desconoce la concentración y las características de las materias primas que contienen, como extractos, polvo o plantas deshidratadas. También se ignoran las posibles interacciones con medicamentos, los efectos secundarios, y las condiciones sanitarias de fabricación, almacenamiento y transporte. La primera línea señalada es Lipodrene fabricado por HI-TECH PHARMACEUTICALS INC., comercializado con promesas de pérdida de peso, control del apetito y aumento de energía. El producto emplea ingredientes no permitidos en suplementos alimenticios, como efedrina, yohimbina y Citrus aurantium. Además, el lote 001211197 de Lipodrene With 25mg Ephedra Extract cuenta con una alerta de la FDA de Estados Unidos por la presencia de 1,4-dimetilamilamina (DMAA), una sustancia que puede estrechar vasos sanguíneos y arterias, y provocar aumentos en la presión arterial u otros problemas cardiovasculares. La segunda línea es Lipodrene fabricado por NUTRICIÓN Y VANGUARDIA DE MÉXICO S.A. DE C.V., que se promociona atribuyéndole beneficios como favorecer la digestión, la salud cardiovascular, la vitalidad y la pérdida de peso. Esto contraviene el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, que prohíbe asignar a los suplementos cualidades preventivas, terapéuticas o estimulantes. Entre sus ingredientes figuran sustancias prohibidas o con evidencia de toxicidad, como raíz de jengibre, extracto de toronja y pimienta de Cayena. La autoridad sanitaria es categórica: En caso de haber consumido alguno de estos suplementos y presentar algún malestar, la autoridad recomienda acudir de inmediato con personal médico para recibir valoración y tratamiento adecuados.