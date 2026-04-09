En medio de un ambiente caluroso que ya se hace sentir con fuerza este 9 de abril, vecinos de la alcaldía Azcapotzalco enfrentan una reducción en el suministro de agua potable que, aunque temporal, genera preocupación tanto en autoridades como en la población. La situación se da mientras se realizan trabajos de reparación en infraestructura hidráulica clave, lo que ha provocado baja presión en algunas colonias. Según el reporte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, las zonas más afectadas son Tierra Nueva y San Martín Xochinahuac, donde el servicio continúa pero con limitaciones. Este escenario se combina con altas temperaturas y pronósticos de lluvias con posibles tormentas eléctricas, lo que complica aún más las condiciones para los habitantes y obliga a tomar previsiones ante posibles afectaciones adicionales. De acuerdo con autoridades de gestión del agua, el problema deriva de trabajos técnicos en el equipo de bombeo del pozo Xochinahuac 2, una instalación fundamental para el abastecimiento en la zona. Estas labores comenzaron el 8 de abril por la mañana y han requerido ajustes que impactan directamente en la presión del suministro. Si bien el servicio no ha sido suspendido por completo, la baja presión ha generado molestias entre vecinos, quienes reportan dificultades para realizar actividades cotidianas. Ante esto, las autoridades aseguraron que el restablecimiento total está previsto para hoy 9 de abril a partir de las 15:00 horas, una vez concluidas las reparaciones. El contexto climático agrava la situación. Para este día se prevé un ambiente caluroso, mientras que hacia la tarde podrían presentarse lluvias con chubascos, actividad eléctrica e incluso caída de granizo, además de rachas de viento cercanas a los 50 km/h, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC. Esta combinación de calor y posibles tormentas incrementa la necesidad de contar con un suministro estable de agua. Como medida de apoyo, las autoridades informaron que los vecinos pueden solicitar pipas de agua en caso de ser necesario a través de la Línea H2O marcando *426. La recomendación general es hacer un uso responsable del recurso mientras se normaliza el servicio y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones.