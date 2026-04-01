El sistema de salud en México avanza hacia un modelo más eficiente y actualizado: ahora habrá menos medicamentos disponibles en el catálogo, pero con mayor eficacia comprobada. La medida, impulsada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), busca optimizar tratamientos, mejorar resultados clínicos y garantizar un mejor uso de los recursos públicos. El cambio impacta directamente en pensionados, jubilados y derechohabientes, ya que define qué medicamentos se recetan y cuáles quedan fuera del sistema. La actualización de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) redujo el número de medicamentos disponibles, pasando de más de 2,700 a cerca de 1,900 claves. Según explicó David Kershenobich, secretario de Salud de México, el objetivo es priorizar tratamientos que tengan: Esto implica dejar de lado medicamentos considerados menos eficientes o que ya fueron superados por alternativas más modernas. Para los derechohabientes, el cambio no significa menor atención, sino una transformación en la forma en que se prescriben los tratamientos. En concreto: Incluso, se detectó que: Esto apunta a resolver más enfermedades desde la primera consulta, evitando complicaciones posteriores. En paralelo, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un avance en el suministro de medicamentos, con más de 371 millones de piezas entregadas en los últimos meses. De acuerdo con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo: Además, programas como las “Rutas de la Salud” buscan garantizar que los medicamentos lleguen a más de 10,000 unidades médicas en todo el país.