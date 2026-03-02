Hace algunos meses, la discusión en torno a los medicamentos giraba en torno al desabasto y los adeudos con laboratorios. Ahora, tras diversos cuestionamientos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece un sistema nacional obligatorio para supervisar, en tiempo real, la entrega de insumos médicos en México. Con esta nueva herramienta, el Gobierno federal busca dar mayor transparencia al cumplimiento de los proveedores, identificar retrasos y asegurar el suministro oportuno en el sector salud. Cabe destacar que en años anteriores se impulsaron distintas políticas para corregir problemas en la distribución de fármacos, y este mecanismo pretende reforzar esos esfuerzos. El Sistema de Monitoreo al Cumplimiento del Abasto de Insumos para la Salud será de uso obligatorio para: Cada uno deberá reportar el avance de sus órdenes de suministro. De acuerdo con el acuerdo publicado en el DOF, México tendrá una plataforma tecnológica de alcance nacional que permitirá: La Secretaría de Salud indicó que la información disponible facilitará una mejor planeación y distribución, además de fortalecer la toma de decisiones para garantizar un suministro oportuno y de calidad. Un aspecto clave del acuerdo es que los datos del sistema estarán disponibles para consulta pública permanente. Esto permitirá conocer: Con ello, se pretende reforzar la transparencia en la cadena de suministro de medicamentos. El acuerdo comenzará a aplicarse al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, la Secretaría de Salud contará con un plazo máximo de 30 días naturales para emitir los lineamientos técnicos que regularán el funcionamiento del sistema.