El cronograma escolar de la SEP establece 8 sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar para el periodo 2026-2027.

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece las próximas fechas en las que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán actividades escolares. En esta línea, se aproxima un fin de semana largo de cuatro días para ciertos estudiantes de México.

Luego de las jornadas académicas de octubre, los alumnos podrán disfrutar de un periodo de descanso de cuatro días consecutivos, dada la combinación de una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), el fin de semana y una suspensión de labores docentes.

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP en México establece 185 días efectivos de clases para educación básica. Freepik

A continuación, los detalles de esta excepción.

¿Qué día no habrá clases en octubre?

El viernes 30 de octubre se llevará a cabo una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, jornada en la que docentes y directivos realizan actividades relacionadas con la planeación, el seguimiento y la evaluación del trabajo educativo.

Por esta razón, los estudiantes de educación básica no deberán acudir a las aulas ese día.

A esta fecha se suman el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, además del lunes 2 de noviembre, que aparece en el calendario de la SEP como día de suspensión de labores docentes con motivo del Día de Muertos.

¿Cuándo será el megapuente de cuatro días?

El periodo de descanso comenzará el viernes 30 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre. De esta manera, los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos sin clases: 30 y 31 de octubre, así como 1 y 2 de noviembre.

Las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de noviembre, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la SEP.

¿Quiénes tendrán este descanso?

El megapuente aplicará para los estudiantes de educación básica de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Durante estos días, las familias podrán aprovechar para participar en actividades relacionadas con el Día de Muertos, realizar alguna salida o simplemente disfrutar del periodo de descanso antes de retomar las clases.

Cabe señalar que los calendarios de otros niveles educativos pueden ser diferentes, por lo que se recomienda consultar directamente las fechas establecidas por cada institución.