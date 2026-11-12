Las declaraciones de Carlos Slim durante el Día del Ingeniero 2025 dejaron planteada su postura sobre el papel de la inversión privada en el desarrollo de México.

En julio de 2025, durante la celebración del Día del Ingeniero, organizada por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), Carlos Slim compartió su visión sobre el desarrollo económico de México y el combate a la pobreza.

El empresario consideró que el país necesita impulsar la inversión y generar oportunidades de trabajo para mejorar los ingresos de la población.

“Lo óptimo para México es invertir mucho, generar empleos, impulsar el crecimiento y el desarrollo, y que aumenten los ingresos de la población. No solo dando dinero, sino capacitando a la gente para generar bienestar”, afirmó Slim durante aquel encuentro.

¿Por qué Carlos Slim consideró importante aumentar la inversión en México?

En su intervención, el empresario sostuvo que el Estado no cuenta con recursos suficientes para impulsar por sí solo el desarrollo del país. Por ese motivo, planteó que la iniciativa privada debe participar en proyectos que permitan ampliar la infraestructura y generar empleos.

“Con una inversión del 20 o 22 por ciento del PIB no vamos a llegar a ningún lado. Se necesita invertir más para lograr desarrollo, crecimiento y empleo. Ahí es donde entra la iniciativa privada”, expresó ante el gremio de ingenieros.

Slim también llamó a los empresarios a involucrarse en obras de infraestructura. A su juicio, estas inversiones pueden contribuir a la c reación de puestos de trabajo , el crecimiento económico y el desarrollo regional . En ese sentido, señaló que el país cuenta con recursos para financiar proyectos mediante la banca privada, las colocaciones públicas y las Siefores.

Para el empresario, generar empleos, capacitar a la población y ampliar la infraestructura son aspectos centrales para el crecimiento de México. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

¿Qué otras propuestas planteó Carlos Slim para impulsar el desarrollo?

Durante aquella celebración, el empresario también se refirió a distintos sectores en los que consideró necesaria una mayor participación de la inversión privada. Entre sus planteamientos mencionó:

Infraestructura: pidió impulsar proyectos como las carreteras concesionadas para atender el rezago que, según señaló, enfrenta el país.

Pemex: sostuvo que es necesario encontrar una solución para mejorar la situación de la petrolera estatal y evitar que deje de producir o de pagar a sus proveedores.

Producción petrolera: propuso invertir más en producción que en exploración y permitir que las empresas privadas produzcan más barriles de petróleo para mejorar la situación de Pemex.

Financiamiento: mencionó que existen recursos en la banca privada, las colocaciones públicas y las Siefores para respaldar proyectos de inversión.

“Hay que invertir más en producción que en exploración y que los privados produzcan más barriles de petróleo para mejorar la situación de Pemex”, señaló Slim al referirse a la empresa estatal.