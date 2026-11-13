Una línea de montaje de vehículos, en una imagen ilustrativa sobre los ajustes de producción de Volkswagen en Puebla.

Volkswagen de México reducirá temporalmente la producción del Taos en su planta de Cuautlancingo, Puebla. Desde la primera semana de noviembre y hasta el 15 de diciembre, el segmento encargado de fabricar este modelo operará con un solo turno.

Después comenzarán varios paros técnicos que se extenderán durante el cierre de 2026 y llegarán hasta el 1 de enero de 2027. La medida fue acordada entre la empresa y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) y se limita a la línea del Taos y sus áreas auxiliares.

Volkswagen reducirá a un turno la producción del Taos

El ajuste comenzó en la semana 45 del calendario productivo, correspondiente a la primera semana de noviembre. Hasta el 15 de diciembre, el segmento del Taos dejará de trabajar con el esquema habitual de dos turnos y funcionará únicamente en el horario matutino.

El segundo turno, que normalmente opera de 15:00 a 23:30 horas, dejará de producir durante este periodo. Sin embargo, no todas las actividades de la planta quedarán suspendidas: algunos trabajadores seguirán realizando tareas de mantenimiento, preparación de equipos y trabajos necesarios para los siguientes arranques.

La medida se aplica exclusivamente a la producción del Volkswagen Taos y a sus áreas auxiliares. Las otras líneas de fabricación de la planta de Puebla no están incluidas en este ajuste.

¿Cuándo serán los paros técnicos?

El calendario acordado contempla paros productivos entre el 16 y el 18 de diciembre, de acuerdo a El Heraldo de Puebla. Después, la planta tendrá nuevas suspensiones durante las semanas 52 y 53 del calendario de producción, correspondientes a las últimas dos semanas de diciembre.

La programación hace que el periodo de actividad reducida se prolongue hasta el comienzo de enero de 2027. Durante esos días, algunos empleados trabajarán y otros permanecerán en descanso, según las necesidades de cada área.

El sindicato explicó que los trabajadores serán distribuidos en dos grupos para alternar los periodos de actividad. Cada persona recibirá información sobre los días en los que deberá presentarse y aquellos en los que permanecerá fuera de la línea.

Robots industriales trabajan en una línea automatizada de producción, en una imagen ilustrativa sobre la fabricación de automóviles. Pixabay

¿Qué pasará con los trabajadores?

La reducción de producción no implica que toda la plantilla de Volkswagen Puebla deje de trabajar. El esquema está concentrado en el personal relacionado con el segmento del Taos.

Los trabajadores que tengan días de vacaciones disponibles podrán utilizarlos durante algunos de los periodos de descanso. El sindicato también señaló que se mantendrá el esquema conocido como 2x1, mediante el cual se toman dos días de descanso y uno se descuenta del saldo vacacional.

Para quienes no tengan días de vacaciones disponibles, se aplicará el concepto de Kurzarbeit, un sistema de reducción temporal de la jornada que permite mantener el vínculo laboral mientras disminuye la actividad productiva.

Las áreas que necesiten personal para mantenimiento, reparación de equipos, retrabajos o preparación de los posteriores arranques continuarán funcionando con trabajadores seleccionados previamente.

El ajuste llega después de un acuerdo salarial

El anuncio sobre el Taos se produjo después de que los trabajadores de Volkswagen Puebla aprobaran una nueva propuesta de revisión contractual.

El acuerdo -apunta Expansión- contempla un incremento global de 8.24%, compuesto por un aumento directo de 4.4% al salario, una aportación adicional de 0.25% al fondo de ahorro y un pago único de 12,000 pesos.

Con ese acuerdo también se evitó una huelga que había sido prevista para octubre. Sin embargo, al día siguiente de la votación la empresa comunicó el ajuste temporal en la producción del Taos.

El sindicato señaló que las medidas de producción y la negociación salarial son procesos diferentes. Volkswagen, por su parte, atribuyó la reducción temporal a las necesidades de su programa de fabricación.

El ajuste no es el primero reciente en la planta. Según informó Expansión, el Taos ya había tenido un paro productivo del 5 al 9 de octubre por falta de componentes, con los turnos 1 y 2 detenidos y el mismo esquema de vacaciones 2x1 y Kurzarbeit. Antes, la empresa había anunciado la eliminación indefinida de uno de los tres turnos del segmento donde se fabrican el Jetta y el Tiguan, que atribuyó a las condiciones actuales de sus mercados clave en Norteamérica.

¿La medida afecta a toda la planta de Puebla?

No. El ajuste está concentrado en el segmento 3, encargado de la producción del Taos, y en sus áreas auxiliares.

La planta de Volkswagen en Puebla produce distintos modelos y componentes, por lo que la reducción de actividad de una de sus líneas no supone una suspensión general de las operaciones.

El calendario establecido contempla que determinadas actividades de mantenimiento y preparación continúen durante los periodos de menor producción. La reincorporación de los trabajadores también dependerá de las necesidades de la planta y de la disponibilidad de equipos y materiales para reiniciar las líneas.