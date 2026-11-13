HSBC México ofrece un Crédito Personal de hasta 1.000.000 de pesos, con tasa fija y plazos de entre 6 y 60 meses.

HSBC México ofrece un Crédito Personal de hasta 1,000.000 de pesos, con tasa fija y plazos de entre 6 y 60 meses. El banco tiene además una versión Premier para clientes de ese segmento, con el mismo monto máximo y el mismo plazo.

El monto final depende de la capacidad de pago y de la aprobación del banco, por lo que no todos los clientes pueden acceder al máximo anunciado. Es una condición habitual en el sector, como ocurre con Banamex y sus préstamos de hasta 750,000 pesos.

¿Quiénes pueden pedir el préstamo de HSBC?

Entre los requisitos publicados para ambas versiones figuran tener entre 18 y 74 años con 11 meses y contar con un buen historial crediticio, un aspecto en el que influyen los registros del Buró de Crédito. En el crédito general, el banco pide además ingresos mayores a 5,000 pesos, mientras que el Premier está dirigido a clientes de ese segmento.

También hay que tener en cuenta que ser cliente Premier tiene sus propios criterios. Según HSBC, se accede al segmento sin costo cuando se cumple alguno de estos requisitos: recibir un salario bruto de al menos 60,000 pesos mensuales, mantener un saldo promedio de al menos 750,000 pesos, tener una línea hipotecaria de al menos 2 millones de pesos o recibir depósitos recurrentes de al menos 120,000 pesos mensuales.

Para tramitar el crédito, el banco solicita una identificación oficial vigente (INE o pasaporte), un comprobante de domicilio de no más de dos meses, un comprobante de ingresos de los últimos dos meses o los últimos seis estados de cuenta, y la solicitud completada y firmada.

HSBC cobra además una comisión por contratación del 1,77% del crédito. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto cuesta el crédito y cómo se solicita?

El banco publica un CAT promedio de 37,3% sin IVA para el Crédito Personal general y de 26,7% sin IVA para el Premier. Ambos son datos informativos, calculados al 30 de junio de 2026 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La tasa que finalmente se aplica depende de la evaluación individual de cada solicitante.

HSBC cobra además una comisión por contratación del 1,77% del crédito. El banco incluye también la condonación de la deuda en caso de fallecimiento del titular, de acuerdo con las condiciones del contrato.

La solicitud puede hacerse en cualquier sucursal, con la documentación completa, o consultando las ofertas disponibles en la app y en Banca por Internet; el banco también atiende por teléfono y por el chat de ayuda de la aplicación. Antes de aceptar el préstamo, conviene revisar el monto aprobado, la tasa, el plazo, la cuota y el costo total, porque contratar un importe superior a la capacidad de pago puede afectar el historial crediticio, una consecuencia que ya preocupa a quienes buscan acceder a financiamiento.