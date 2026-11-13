Del 3 al 27 de noviembre se realiza el pago de los Programas de Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

La Pensión para el Bienestar continúa con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, es decir, el último del año.

Este viernes 13 de noviembre, un grupo de derechohabientes recibirá su último pago del año, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar .

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que los depósitos se realizan del 3 al 27 de noviembre, de manera escalonada y conforme a la letra inicial del primer apellido .

¿Quiénes reciben su último pago de la Pensión Bienestar este 13 de noviembre?

Este viernes 13 de noviembre corresponde el depósito a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra L.

De esta manera, las personas adultas mayores y demás derechohabientes de los programas incluidos en el calendario que tengan esta inicial podrán recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

El pago se realiza directamente y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Bienestar durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Pensión Bienestar deposita el apoyo de noviembre-diciembre de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios. X/@Letamaya

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios y cómo consultar el depósito?

Los montos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

Por su parte, las y los sembradores del programa Sembrando Vida recibieron el pago de su jornal mensual el 11 de noviembre, por un monto de 6,450 pesos.

La fecha de depósito puede consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar, gob.mx/bienestar, o a través de la Línea de Bienestar, al 800 639 42 64.

Las autoridades también recordaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la Tarjeta Bienestar.