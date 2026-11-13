El sorteo representa una etapa del proceso para quienes tramitaron su cartilla militar. Por lo tanto, los jóvenes que obtengan bola blanca o azul deberán cumplir con el adiestramiento, mientras que quienes saquen bola negra quedan exentos de esa modalidad presencial.

El sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) 2026 tiene fechas programadas en distintos municipios y estados de México durante noviembre. En esta etapa, miles de jóvenes conocerán si deberán realizar el adiestramiento militar obligatorio, de acuerdo con el color de la bola que les toque.

Las convocatorias municipales establecen distintas fechas, sedes y horarios para participar. Del adiestramiento deberán participar aquellos que salgan sorteados.

Entre las ciudades que anunciaron jornadas se encuentran Mérida, Durango, Ciudad Madero, Mexicali, Juárez, Morelia e Iztapalapa, entre otras.

¿Quiénes deben participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional 2026?

El sorteo está dirigido a los jóvenes de la Clase 2008, es decir, hombres y mujeres nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año , que cumplieron o cumplirán 18 años.

También pueden participar los remisos, quienes no tramitaron su cartilla militar al cumplir la mayoría de edad y realizaron el registro en años posteriores. Una vez efectuado el trámite, deberán acudir a la sede correspondiente para participar en el sorteo y avanzar en el proceso de reclutamiento.

La Sedena exige el cumplimiento del trámite de la Cartilla de identidad del Servicio Militar. Shutterstock

¿Cuándo y dónde se realizará el sorteo militar en noviembre de 2026?

Los municipios de Mérida, Ciudad Madero, en Tamaulipas, Durango, Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México y el estado de Sonora comenzaron con los sorteos el pasado 8 de noviembre .

Mientras otros municipios ya dieron a conocer distintas convocatorias para realizar el sorteo durante los domingos de noviembre. Estas son algunas de las sedes y horarios anunciados:

Domingo 15 de noviembre:

Juárez, Chihuahua: Estadio 20 de Noviembre, a las 9:00 horas.

Mexicali, Baja California: Gimnasio de Mexicali, a las 7:30 horas.

Coatzacoalcos, Veracruz: Presidencia municipal, a las 8:00 horas.

Ensenada, Baja California: Teatro al Aire Libre Riviera, a las 7:00 horas.

Acolman, Estado de México: Explanada Municipal de Acolman, a las 6:00 horas.

Guamúchil, Sinaloa: Auditorio 27 de Noviembre, a las 8:00 horas.

Domingo 22 de noviembre:

Morelia, Michoacán: Auditorio Bicentenario, a las 8:00 horas.

Cuautla, Morelos: Explanada José María Morelos y Pavón, a las 8:00 horas.

Iztapalapa, Ciudad de México: Explanada de la alcaldía, a las 8:00 horas.

Miguel Hidalgo, Ciudad de México: Explanada cívica de la alcaldía, a las 7:30 horas.

¿Qué significa sacar bola blanca, azul o negra en el Servicio Militar?

El color de la bola determina la modalidad en la que se realizará el Servicio Militar Nacional. De acuerdo con la información proporcionada sobre el proceso, existen tres posibilidades:

Bola blanca: corresponde realizar el adiestramiento en centros del Ejército o de la Fuerza Aérea Mexicana.

Bola azul: indica que el servicio se cumplirá en la Armada de México, conocida como Marina.

Bola negra: significa que no es necesario asistir al adiestramiento militar presencial.

El sorteo representa una etapa del proceso para quienes tramitaron su cartilla militar. Por lo tanto, los jóvenes que obtengan bola blanca o azul deberán cumplir con el adiestramiento, mientras que quienes saquen bola negra quedan exentos de esa modalidad presencial.