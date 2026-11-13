La estrategia de crecimiento de Fibra Next contempla llevar su portafolio actual de 8.7 millones de metros cuadrados a un potencial de 26.9 millones.

En esta noticia FUNO identifica oportunidades en retail, pero advierte retos de infraestructura

Fibra Uno (FUNO), fideicomiso inmobiliario de bienes raíces de Mitika, busca acelerar su expansión en el mercado inmobiliario industrial mexicano a través de Fibra Next, su vehículo especializado en este segmento, con una estrategia que combina adquisiciones, desarrollo de terrenos y crecimiento orgánico. La compañía contempla un potencial de expansión de su área bruta rentable (ABR) de 8.7 a 26.9 millones de metros cuadrados.

El plan se apoya en un pipeline de adquisiciones valuado en aproximadamente u$s6,300 millones, que incluye 12 cartas de intención (LOI, por sus siglas en inglés) y oportunidades en negociación. Sin embargo, la cifra no representa compras cerradas ni capital que necesariamente deba levantarse, aclararon directivos durante el FUNO Day 2026, realizado en Nueva York.

“Los u$s6,000 millones son proyectos que estamos persiguiendo en este momento, son adquisiciones y pudieran o no suceder”, explicaron directivos. Añadieron que algunas operaciones corresponden a portafolios estabilizados que podrían concretarse en los próximos seis meses, mientras que otras incluyen desarrollos previstos para los siguientes tres años.

FUNO estima que cerca de dos terceras partes de estas oportunidades se concentran en el norte del país, principalmente en mercados vinculados con manufactura y exportaciones, mientras que el tercio restante corresponde a la región centro.

La estrategia de crecimiento de Fibra Next contempla llevar su portafolio actual de 8.7 millones de metros cuadrados a un potencial de 26.9 millones. Para ello considera aproximadamente 6.2 millones de metros cuadrados asociados con adquisiciones, cinco millones de metros cuadrados en terrenos identificados para desarrollo y otros siete millones de metros cuadrados de potencial futuro.

La administración señaló que, en un plazo de seis a siete años, Fibra Next podría superar los 20 millones de metros cuadrados, mientras que el potencial cercano a 27 millones corresponde a una visión de más largo plazo.

“Todos estos metros digamos tienen nombre y apellido”, mencionaron. Refirieron que los terrenos contemplados para desarrollo ya están identificados y disponibles para Fibra Next.

FUNO identifica oportunidades en retail, pero advierte retos de infraestructura

En el segmento comercial, FUNO destacó el crecimiento del flujo generado por sus inmuebles de retail. Desde 2018, el área rentable de este portafolio aumentó alrededor de 10%, mientras que el flujo creció cerca de 97%, según lo expuesto por uno de los directivos.

“Ese resultado (...) es sorpresivo de que ahí viene el tema de retail de regreso”, comentaron directivos. Sobre los proyectos de usos mixtos en Ciudad de México, aclaró que continúan en desarrollo, aunque todavía no hay detalles concretos que puedan hacerse públicos.

La compañía también identificó la infraestructura y el suministro energético como desafíos para sostener la llegada de nuevas inversiones industriales a México, particularmente en sectores que requieren insumos petroquímicos y otros suministros para la manufactura.

“Yo creo que es más un tema de infraestructura y del lado energético que deberíamos atender como país para seguir trayendo la inversión que nos va a generar el crecimiento y los empleos que necesitamos”, mencionaron.