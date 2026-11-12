La Suprema Corte falló para proteger la libre determinación de la comunidad de Alpuyeca, en el estado de Morelos.

En un falló histórico sobre el Amparo en revisión 7/2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en la sesión del 10 de noviembre que el Congreso de Morelos debe concluir el procedimiento para determinar si la comunidad nahua de Alpuyeca puede convertirse en un nuevo municipio indígena, después de casi siete años sin una resolución definitiva.

El Pleno de la SCJN consideró que la demora legislativa vulneró los derechos de la comunidad a la libre determinación, autonomía y autogobierno. Por ello, estableció que el Congreso deberá emitir una respuesta durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, “sin condicionar esa decisión a la realización de una consulta”.

La Suprema Corte aclaró que la decisión de la Asamblea General “no crea automáticamente el municipio ni obliga a aprobar la iniciativa”, por lo que el Poder Legislativo todavía deberá determinar si cumple los requisitos legales.

El fallo obliga al Congreso del estado de Morelos a resolver definitivamente la solicitud de Alpuyeca para convertirse o no en un nuevo municipio indígena .

La Suprema Corte resolvió el amarpo a favor de la comunidad nahua de Alpuyeca en la sesión de Pleno el 10 de noviembre de 2026. Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte intervino en la creación del municipio indígena de Alpuyeca ante la dilación del proceso

El conflicto comenzó en 2019, cuando la comunidad nahua presentó ante el Congreso de Morelos una iniciativa para constituirse como municipio indígena. Ante la falta de respuesta, promovió un primer juicio de amparo.

Aunque obtuvo una resolución favorable, el procedimiento continuó. En 2024, el Congreso emitió un acuerdo que “dejó sin efectos la ruta institucional” adoptada y solicitó organizar una nueva consulta, lo que motivó otro juicio de amparo.

Confirmado: no será necesaria otra consulta para crear el municipio

La SCJN determinó que no corresponde someter nuevamente a validación externa una decisión que la comunidad ya tomó mediante sus propias instituciones. El Pleno distinguió entre la autonomía indígena y el derecho a ser consultado por las autoridades.

Entre los criterios establecidos por la Suprema Corte se destacan:

La Asamblea General ya expresó la voluntad de la comunidad de Alpuyeca de constituirse como municipio indígena.

La consulta protege a los pueblos frente a decisiones estatales que puedan afectar sus derechos colectivos.

Ese mecanismo no debe utilizarse para volver a validar decisiones adoptadas autónomamente por las propias comunidades.

Tampoco se acreditaron afectaciones diferenciadas que justificaran una consulta generalizada a las comunidades de municipios colindantes.

El Alto Tribunal explicó que “el derecho a la consulta”, no puede convertirse en una condición para retrasar las decisiones comunitarias. Las autoridades deben respetar sus mecanismos propios de organización y participación.

"La Asamblea General no crea automáticamente el municipio ni obliga a aprobar la iniciativa", detalló la SCJN. SCJN

El Congreso de Morelos deberá concluir el proceso tras el fallo de la Suprema Corte

El Congreso local deberá concluir el procedimiento iniciado en 2019 durante el siguiente periodo ordinario de sesiones y emitir una resolución definitiva sobre la municipalización.

La determinación tendrá que estar “debidamente fundada y motivada”, además de considerar los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno de la comunidad.

La Suprema Corte reconoció que la creación de un municipio requiere evaluar aspectos territoriales, jurídicos, administrativos y presupuestales, pero advirtió que esa complejidad no justifica una espera indefinida.