El frente frío número 5 provocará lluvias de distinta intensidad en varias regiones de México durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió por un fin de semana con lluvias de distinta intensidad en México.

El pronóstico contempla precipitaciones fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento en diferentes regiones del país, debido al desplazamiento del frente frío número 5 y la interacción de otros sistemas atmosféricos.

Las condiciones meteorológicas también podrían provocar un descenso de las temperaturas en zonas serranas del norte y centro del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes este viernes 13 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico extendido, las lluvias continuarán durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, aunque cambiarán las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones.

Para el viernes, el SMN prevé lluvias fuertes de entre 50 y 75 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en las regiones señaladas por el organismo.

También se esperan chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en Sinaloa, Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En otras entidades, como Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán, habrá intervalos de chubascos.

Conagua advierte por precipitaciones, fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas en zonas serranas del país. Shutterstock

¿Cómo estará el clima en México durante el sábado y domingo?

El pronóstico extendido de Conagua indica que las precipitaciones continuarán durante el fin de semana.

El sábado 14, las lluvias fuertes se concentrarán en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Quintana Roo, mientras que otras entidades del noroeste, oriente y sureste tendrán intervalos de chubascos.

Para el domingo 15, el organismo prevé lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

También habrá intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Entre los principales fenómenos que deberán considerar los habitantes durante estas jornadas se encuentran:

Vientos fuertes: el viernes se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Veracruz y el golfo de Tehuantepec. El sábado habrá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Descenso de temperatura: durante el sábado y domingo se pronostican temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Oleaje elevado: el sábado y domingo se esperan olas de entre 4 y 5 metros en la costa occidental de Baja California.

Temperaturas elevadas: las máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 °C en entidades del Pacífico y el sureste, entre ellas Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

El SMN advierte que las lluvias fuertes pueden acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento. Además, podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves. Por ello, recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales de Conagua y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana.