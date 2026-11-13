Nu proyecta que su negocio en México puede alcanzar el tamaño que en Brasil.

Nu Holdings, matriz del banco Nubank, ve en la digitalización de la economía mexicana uno de los principales catalizadores para acelerar su crecimiento en el país y convertirlo, eventualmente, en un negocio del tamaño de Brasil.

En conferencia con analistas, tras la presentación de sus resultados al tercer trimestre, directivos de la compañía explicaron que la apuesta va más allá de incorporar clientes sino de aprovechar la transición hacia los pagos digitales para ampliar el acceso al crédito y profundizar su relación con los consumidores.

“Digitalizar México significa dar acceso a servicios financieros a más personas […] también implica ampliar el acceso al crédito porque, una vez que las personas están digitalizadas, generan una gran cantidad de datos que empresas como la nuestra pueden utilizar para otorgar crédito”, dijo David Vélez, fundador y director general de Nu.

El directivo planteó dos escenarios para el desarrollo de la operación mexicana. Por un lado, uno base, en el que alcanzaría aproximadamente 70% del tamaño de su negocio en Brasil, y otro optimista, en el que ambos mercados tendrían una escala similar.

La diferencia entre ambos escenarios dependerá, principalmente, de qué tan rápido México consiga digitalizar su economía, explicó el directivo.

Nu reporta crecimiento al tercer trimestre

La tarde del 12 de noviembre, Nu Holdings reportó un incremento de 31% en la utilidad neta para registrar un récord de u$s1,100 millones. Los ingresos aumentaron 37% a u$s6,300 millones, con un retorno sobre capital (ROE) de 32%.

Las acciones de Nu Holdings, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, subieron 3.89% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Al detalle, Nu México sumó 870,000 clientes en el país, en su primer periodo completo como banco, con lo que alcanzó una base de 16.6 millones de usuarios, equivalente a 17% de la población adulta y un crecimiento anual de 27%.

La obtención de la licencia bancaria también amplió sus capacidades operativas. La cobertura del seguro de depósitos aumentó 16 veces, hasta aproximadamente u$s195,000 por cliente, y permitió a la institución ofrecer cuentas de nómina, una herramienta con la que busca fortalecer sus relaciones bancarias principales y construir una base de depósitos más estable.

Digitalización, el motor para ampliar el crédito de Nu en México

Para Vélez, uno de los principales obstáculos que enfrenta Nu en México es la persistencia del efectivo en las transacciones cotidianas. Al operar bajo un modelo completamente digital y sin sucursales físicas, la compañía considera que competir en una economía con una elevada dependencia del efectivo representa una desventaja frente a los intermediarios tradicionales.

“Incluso están dispuestos a tomar algunas medidas que van más allá de lo que hizo Brasil, como hacer que el gobierno acepte únicamente pagos digitales o establecer que ciertos sectores solo puedan recibir pagos electrónicos. Se ha hablado de que esto podría aplicarse a las gasolineras o a las casetas de peaje”, mencionó el directivo.

El directivo también relacionó la digitalización con una posible reducción de la informalidad y una mayor inclusión financiera, factores que podrían ampliar el mercado potencial para los servicios de Nu.

Nu busca profundizar su negocio bancario

La expansión mexicana ocurre mientras Nu ajusta su estructura de fondeo y busca consolidar su operación como institución bancaria. Al cierre de septiembre, los depósitos en México alcanzaron u$s5,300 millones, dentro de una base consolidada de u$s47,500 millones.

La compañía explicó que mantiene una estrategia deliberada para optimizar su mezcla de depósitos hacia fuentes de menor costo, sin comprometer sus niveles de liquidez.

La posibilidad de captar cuentas de nómina también representa una oportunidad para aumentar la vinculación de los clientes y fortalecer su posición como banco principal, una estrategia que la compañía considera fundamental para mejorar la información disponible sobre sus usuarios y, con ello, sus decisiones de crédito.

Vélez reconoció que la transformación digital no ocurrirá de un día para otro, pero sostuvo que México podría avanzar rápidamente si mantiene el impulso regulatorio y la adopción de nuevos medios de pago.