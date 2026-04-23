El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lo hizo oficial a través de su página web y comunicó a toda la población mexicana el avance de una serie de fenómenos climáticos que provocarán en las próximas 96 horas un “diluvio histórico”, afectando a algunas regiones del país. Concretamente, durante el transcurso del último fin de semana de abril se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en ciertas entidades federativas del territorio azteca. Ante los estrago que puedan llegar a causar estos sistemas, se insta a la población a tomar todos los recaudos pertinentes. El último fin de semana de abril transcurre en medio de una serie de alertas climáticas por parte del Servicio Meteorológico Nacional, que advierte por los estragos que puedan llegar a sufrir los habitantes de los estado afectados. Durante el viernes 24 de abril, el frente frío núm. 46 se extenderá sobre la frontera norte de México al mismo tiempo que una línea seca sobre el noreste del territorio mexicano. La interacción de ambos sistemas con la corriente en chorro subtropical, propiciará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, así como lluvias aisladas en el centro de la República Mexicana. Para el sábado, la línea seca permanecerá sobre el noreste del territorio nacional e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En este mismo contexto, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en ambas regiones, además del Valle de México. Ya para el domingo, se espera que la línea seca que prevalecerá sobre el noreste del territorio nacional interaccione con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, sureste e interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones, además del Valle de México y península de Yucatán. A través de su sitio web oficial, el SMN mantiene actualizado el pronóstico del tiempo que regirá para la República Mexicana durante el transcurso de las próximas 96 horas. Concretamente, los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Viernes 24 de abril Sábado 25 de abril Domingo 26 de abril