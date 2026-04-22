Una frase pronunciada hace más de 2,000 años sigue circulando con fuerza en redes sociales, libros y debates filosóficos. Su mensaje encierra una profunda reflexión que al día de hoy continúa generando preguntas sobre el conocimiento, la inteligencia y la humildad. Se trata de una de las ideas más recordadas de Sócrates, considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia. Su pensamiento marcó a discípulos como Platón y, de forma indirecta, a Aristóteles. La célebre reflexión de Sócrates pone el foco en la humildad intelectual. Para el filósofo, reconocer que no se tiene la verdad absoluta era el primer paso para acercarse al conocimiento real. En la antigua Atenas del siglo V a.C., muchos líderes y pensadores destacaban por la retórica y la seguridad en sus discursos. Sócrates, en cambio, rompió con esa lógica al cuestionar certezas en lugar de imponer respuestas. Su método consistía en hacer preguntas profundas para detectar contradicciones, prejuicios o vacíos en las ideas de sus interlocutores. Aunque la frase “Solo sé que no sé nada” suele atribuirse a Sócrates, no existe un registro escrito directo de esa expresión. Sin embargo, refleja con claridad su filosofía. El pensador sostenía que aceptar los propios límites no era una derrota, sino una puerta al aprendizaje continuo. Quien cree saberlo todo, se cierra a nuevas ideas; quien reconoce su ignorancia, se mantiene abierto al crecimiento. Esta idea sigue vigente en la actualidad, especialmente en una era digital donde circula información constante y muchas personas se consideran expertas sin cuestionarse demasiado. Más de 2,000 años después, el pensamiento socrático conserva una enorme relevancia en debates morales, científicos y culturales. Su legado llegó hasta nuestros días gracias a los diálogos escritos por Platón, donde se conservan muchas de sus enseñanzas y reflexiones. Entre las lecciones más importantes de Sócrates destacan: