El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta dirigida a los habitantes de la República Mexicana por el avance de un frente de nubes que provocará lluvias intensas en distintas regiones del país durante más de 48 horas. El pronóstico que difundió el SMN rige para el período comprendido entre el jueves 23 y el sábado 25 de abril. Quienes circulen por la vía pública, deberán tomar todos los recaudos ya que podrían sufrir los estragos que dejen los distintos fenómenos climáticos. Durante el transcurso del jueves 23 de abril, el frente frío núm. 46 se extenderá sobre la frontera noroeste y norte de la República Mexicana, mientras que una línea seca se establecerá en Coahuila, ambos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical generando rachas fuertes de viento en el noroeste y norte del país, así como lluvias fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. Al mismo tiempo, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de la Mesa Central. Para el viernes 24 de abril, el frente frío núm. 46 se extenderá sobre la frontera norte de México, al mismo tiempo que la línea seca sobre el noreste del territorio mexicano. Al interaccionar ambos sistemas con la corriente en chorro subtropical, se generarán las condiciones propicias para que se registren rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, así como lluvias aisladas en el centro de la República Mexicana. Por otro lado, durante el sábado 25 de abril, la línea seca permanecerá sobre el noreste del territorio nacional e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En contexto, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en ambas regiones, además del Valle de México.