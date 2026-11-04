La Superluna del Castor se verá un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una Luna llena promedio. Imagen ilustrativa.

La Luna llena de noviembre de 2026 será una de las citas astronómicas más destacadas del mes. El fenómeno llegará acompañado de una Superluna, por lo que el satélite natural de la Tierra se verá ligeramente más grande y brillante de lo habitual. Además, podrá observarse durante toda la noche si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Conocida tradicionalmente como la Luna del Castor, esta fase lunar ofrecerá una oportunidad para contemplar algunos de los objetos más conocidos del cielo nocturno, como las Pléyades y la estrella Aldebarán. Su visibilidad dependerá de la ubicación y de la hora a la que la Luna aparezca sobre el horizonte.

Cuándo será la Luna llena de noviembre de 2026 y a qué hora podrá verse en España

La Luna llena tendrá lugar el 24 de noviembre de 2026 a las 15:53 horas (hora peninsular española). Ese será el momento exacto en el que el satélite se encontrará en oposición al Sol, con la Tierra situada entre ambos cuerpos celestes.

Sin embargo, esto no significa que solo pueda observarse durante ese instante. A simple vista, la Luna parecerá completamente iluminada durante toda la noche del 24 de noviembre, así como la noche anterior y la posterior.

En Canarias, el momento exacto de la fase llena será a las 14:53 horas, debido a la diferencia horaria con la España peninsular y Baleares.

La Luna llena de noviembre de 2026 será una Superluna y se podrá observar durante toda la noche del 24 de noviembre. Freepik

Por qué la Superluna del Castor será más grande y brillante de lo habitual

La Luna llena de noviembre también será una Superluna, la primera desde enero de 2026. Este fenómeno ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con un momento cercano al perigeo, el punto de la órbita lunar en el que se encuentra más cerca de la Tierra.

En esta ocasión, la distancia entre ambos cuerpos será de aproximadamente 360.768 kilómetros. Como consecuencia, la Luna se verá un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una Luna llena promedio.

La diferencia, sin embargo, será sutil y posiblemente difícil de distinguir a simple vista. El efecto de una Luna aparentemente gigantesca suele apreciarse especialmente cuando el satélite está cerca del horizonte, debido a un fenómeno óptico conocido como ilusión lunar.

La Luna del Castor debe su nombre a las tradiciones de los pueblos nativos americanos y a la actividad de estos animales antes del invierno. Shutterstock

¿Cuál es el origen del nombre Luna del Castor?

El nombre de Luna del Castor tiene su origen en las tradiciones de los pueblos nativos americanos. Una de las explicaciones sostiene que noviembre era el momento en el que estos animales construían diques y almacenaban alimentos para prepararse para el invierno.

Otra teoría relaciona la denominación con los cazadores que colocaban trampas para conseguir pieles de castor antes de la llegada de los meses más fríos.

También existen otros nombres tradicionales para esta fase lunar, como Luna de hielo y Luna helada, vinculados al descenso de las temperaturas durante esta época del año.

Lugares recomendados para observar la Luna llena

Desde National Geographic han recomendado observar este fenómeno desde las siguientes zonas alejadas de la contaminación lumínica y espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica. En ese sentido, los lugares más destacados son los siguientes: