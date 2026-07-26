El eclipse solar total de mayor duración previsto para este siglo ya tiene una fecha señalada en el calendario y despierta un enorme interés entre aficionados y expertos en astronomía. Durante varios minutos, la Luna cubrirá por completo al Sol, provocando un oscurecimiento inusual del cielo en un fenómeno que no volverá a repetirse con características similares hasta dentro de 157 años.

De acuerdo con información difundida por EFE, el norte de España será una de las zonas privilegiadas para contemplar el evento. En ese contexto, Euskadi y, de forma especial, la provincia de Álava, aparecen entre los lugares con mejores condiciones para seguir el eclipse total, un acontecimiento que no volverá a observarse en esa comunidad hasta 2183.

La franja de visibilidad será muy reducida y, de forma completa, solo podrá disfrutarse en Groenlandia, Islandia y la península ibérica.

¿Cómo se verá el eclipse solar más largo del siglo?

Durante el eclipse, el cielo podría oscurecerse hasta el punto de permitir ver estrellas e incluso algún planeta. Además, se producirán fenómenos breves pero impactantes como las "Perlas de Baily“, destellos de luz causados por los rayos solares al atravesar los valles de la Luna.

Archivo El Cronista

A continuación, aparecerá el conocido "Anillo de diamante“, un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz, similar a una joya luminosa. Ambas fases duran apenas unos segundos, pero son de los momentos más esperados.

¿Cuándo será el eclipse más largo del siglo?

El eclipse solar total más largo del siglo XXI tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Según los expertos durará un máximo de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, y podrá verse en el norte de África, Medio Oriente y partes de Europa.

¿Cómo observar el eclipse solar?

Para observar el eclipse con seguridad, será imprescindible utilizar gafas homologadas en todas sus fases, excepto durante la totalidad, cuando el cielo se oscurezca por completo. Sin esta protección, cualquier rayo solar puede provocar daños en la vista.

Aunque este eclipse no se repetirá en más de un siglo, en los próximos años habrá otro eclipse parcial el 26 de enero de 2028, que formará parte de una serie excepcional de eventos astronómicos.