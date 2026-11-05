Hugo Sánchez reconoció que atravesó distintas dificultades a lo largo de su vida, y destacó que cometer errores no es algo negativo si se pueden tomar como una oportunidad para aprender, superarse y crecer como persona.

Considerado el mejor futbolista mexicano de la historia, Hugo Sánchez construyó una trayectoria exitosa, especialmente durante su paso por el Real Madrid y Pumas. Varias de sus declaraciones sobre su carrera como jugador y entrenador lo convirtieron en una figura que despierta interés entre los fanáticos.

A lo largo de los años, el exdelantero demostró que no tiene reparos en expresar lo que piensa, incluso cuando sus palabras generan controversia. Su confianza en sí mismo y la manera en que analiza sus logros suelen ser motivo de debate, aunque su legado dentro de las canchas resulta difícil de cuestionar.

Hugo Sánchez Márquez es un exfutbolista y director técnico mexicano, reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como el mejor jugador de México y de la Concacaf del siglo XX. Wikipedia

Fráse célebre de Hugo Sánchez, el mejor en historia del fútbol mexicano

Tanto en su faceta de futbolista como en la de entrenador y analista deportivo, Hugo Sánchez se caracterizó por tener una personalidad fuerte y hacer declaraciones que no pasan inadvertidas.

Si bien sus estadísticas y conquistas respaldan su lugar entre los grandes del deporte, su manera de expresarse provocó cuestionamientos de jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados.

Aun así, Hugo Sánchez mantiene una postura firme sobre su trayectoria y sobre la importancia de asumir riesgos para alcanzar grandes objetivos . Su filosofía queda reflejada en una de sus frases: “Es necesario crecer para fracasar”, una reflexión que resume su particular manera de entender el éxito, el aprendizaje y los desafíos en el fútbol.

Lo cierto es que su desembarco en el fútbol de España no estuvo exento de dificultades, ya que el público tenía poco conocimiento sobre el talento mexicano. No obstante, se encargó de cambiar esa percepción a fuerza de goles, hasta consolidarse como una figura excepcional y convertirse, con el paso de los años, en una leyenda.

Biografía de Hugo Sánchez

Nacido el 11 de julio de 1958, Hugo Sánchez Márquez comenzó su formación futbolística en el Club Universidad Nacional (Fuerzas Básicas), donde llamó la atención por su capacidad goleadora. Su debut en Primera División llegó el 23 de octubre de 1976, en un encuentro frente a Tigres disputado en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Después de consolidarse como una de las grandes figuras de los universitarios de la UNAM y conquistar dos títulos de Liga, dio el salto al fútbol español para incorporarse al Atlético de Madrid.

Su rendimiento despertó el interés del Real Madrid, equipo al que llegó posteriormente y con el que alcanzó el punto más alto de su carrera. Allí consiguió múltiples títulos y se convirtió en una leyenda del club, además de recibir el histórico apodo de “Pentapichichi”, gracias a sus cinco reconocimientos como máximo goleador de la liga.

Tras su exitosa etapa en Europa, Sánchez continuó su recorrido por distintos equipos, entre ellos:

América

Rayo Vallecano

Atlante

Linzer

Dallas Burn

Celaya, donde finalmente puso punto final a su carrera como futbolista profesional

Lejos de alejarse de las canchas, inició una nueva etapa como director técnico. Una vez más, Pumas fue protagonista de uno de sus capítulos más destacados: bajo su conducción, el equipo universitario consiguió dos campeonatos de Liga MX. Más adelante, también dirigió a Necaxa, Almería y Pachuca, además de estar al frente de la Selección Mexicana.