El contador regresivo ya comenzó entre los aficionados a la astronomía. El eclipse solar más largo del siglo XXI se acerca y promete convertir la luz del mediodía en oscuridad total durante casi seis minutos y medio. El evento tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y no volverá a repetirse en muchas de las regiones privilegiadas para verlo hasta dentro de 157 años. Para España, concretamente, la espera será hasta 2183. La franja de visibilidad total será reducida ya que abarcará Islandia, Groenlandia, el norte de África, Medio Oriente y parte de la península ibérica. El resto del mundo tendrá que conformarse con una versión parcial del fenómeno. Dentro de España, Euskadi se perfila como uno de los mejores puntos de observación, y Álava, en particular, como el lugar ideal para vivir la totalidad del eclipse, según información de EFE. El momento más esperado llegará cuando la Luna cubra completamente al Sol. En ese instante, el cielo se oscurecerá lo suficiente como para que sean visibles estrellas y algunos planetas en pleno día. Ese lapso también traerá consigo dos de los fenómenos visuales más espectaculares de cualquier eclipse total: las Perlas de Baily y el anillo de diamante. Las Perlas de Baily son destellos de luz que aparecen cuando los rayos solares se filtran entre los cráteres y montañas de la superficie lunar. Duran apenas segundos, pero son uno de los espectáculos más memorables del fenómeno. Justo después se forma el anillo de diamante: un brillo intenso y puntual que marca el comienzo o el final de la totalidad. Es la señal de que el eclipse alcanzó —o está a punto de abandonar— su fase más impresionante. La duración máxima del eclipse será de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, lo que lo posiciona como el eclipse total más extenso de todo el siglo XXI. El tiempo exacto que cada observador podrá disfrutar dependerá de su ubicación geográfica dentro de la franja de totalidad. Presenciar un eclipse total requiere precaución. Quienes se encuentren en una de las regiones donde se podrá presenciar el espectáculo astronómico, deberán tener en cuenta ciertas recomendaciones para observar el fenómeno ya que durante todas las fases parciales —tanto antes como después de la totalidad— es obligatorio usar gafas homologadas para observación solar. Una exposición breve sin protección puede causar lesiones oculares permanentes. Solo durante el momento de totalidad, cuando el Sol esté completamente cubierto por la Luna, será seguro mirar a simple vista y sin filtros. Quien no logre conseguir equipamiento adecuado tiene tiempo de sobra: faltan más de dos años para el evento. La anticipación es clave, especialmente para quienes planeen viajar hasta los puntos de mayor visibilidad. Mientras tanto, el calendario astronómico no se detiene. Entre los próximos eventos astronómicos destaca un eclipse parcial previsto para enero de 2028, que servirá como antesala de una década cargada de fenómenos celestes para los entusiastas del cielo. Con información de EFE