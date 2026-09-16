Llega la Luz zodiacal 2026: cuándo ver el falso amanecer y cómo observarlo desde el país. (Fuente: Shutterstock).

La luz zodiacal volverá a ofrecer una oportunidad de observación durante septiembre y octubre de 2026. Este fenómeno astronómico aparece como un tenue resplandor de forma triangular que se extiende desde el horizonte y puede confundirse con los últimos restos del crepúsculo, el brillo de una ciudad o incluso la Vía Láctea.

El fenómeno se produce cuando la luz del Sol se dispersa en diminutas partículas de polvo que orbitan alrededor de la estrella. Su visibilidad depende de factores como la época del año, la posición del observador, la contaminación lumínica y la presencia de la Luna, por lo que será necesario buscar un cielo oscuro y despejado para intentar observarlo.

Qué es la luz zodiacal y por qué aparece como un resplandor triangular

Según el sitio web de astronomía, Starwalk Space, La luz zodiacal es la luz solar dispersada por granos de polvo interplanetario concentrados cerca del plano del Sistema Solar. Estas partículas forman la denominada nube zodiacal, una estructura aplanada que se extiende desde las proximidades del Sol hasta más allá de la órbita terrestre.

El fenómeno se encuentra alineado con la eclíptica, la trayectoria aparente que sigue el Sol por el cielo y que atraviesa las constelaciones del zodiaco. De ahí procede su nombre. Su aspecto puede recordar a la Vía Láctea, aunque la luz zodiacal presenta una característica forma piramidal o cónica. El polvo que provoca este resplandor procede, entre otras fuentes, del material liberado por cometas y de las colisiones entre asteroides.

Llega la Luz zodiacal 2026: cuándo ver el falso amanecer y cómo observarlo desde el país. (Fuente: Freepik).

Estas son las características de la luz zodiacal

Forma: aparece como un resplandor suave, difuso y triangular que se eleva desde el horizonte.

Origen: se produce fuera de la atmósfera terrestre, cuando la luz solar se refleja en partículas de polvo interplanetario.

Ubicación: está alineada con la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol.

Brillo: normalmente presenta un bajo contraste y puede pasar desapercibida.

Condiciones: la contaminación lumínica, la Luna y una mala transparencia atmosférica pueden ocultarla.

Llega la Luz zodiacal 2026: cuándo ver el falso amanecer y cómo observarlo desde el país. Fuente: Shutterstock Allexxandar

Cómo y cuándo se podrá ver la luz zodiacal desde España en 2026

En el hemisferio norte, la luz zodiacal puede observarse durante el otoño como un falso amanecer. Para encontrarla, hay que mirar hacia el este poco antes del amanecer astronómico, cuando el cielo todavía permanece completamente oscuro. Según la información disponible, aparece desde finales de agosto, alcanza su mejor visibilidad alrededor del equinoccio de septiembre y puede permanecer visible hasta principios de noviembre.

El equinoccio tendrá lugar el 23 de septiembre. Sin embargo, la Luna llena se producirá cerca de esa fecha y su brillo puede dificultar la observación. Por ello, se recomiendan ventanas con menor presencia de luz lunar, alrededor del 11 de septiembre o del 10 de octubre, fechas de Luna Nueva. Para observarla desde España será necesario alejarse de las luces de las ciudades y buscar un cielo despejado y oscuro.