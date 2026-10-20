En México, se detectaron esquemas que contemplan dobles pensiones o prestaciones otorgadas sin aportaciones por parte de los trabajadores, con montos que fueron considerados excesivos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ampliará su presencia en la Ciudad de México (CDMX) mediante dos proyectos: la consolidación del Campus Centro Histórico y la construcción de una nueva sede universitaria en el suroriente de la capital.

Aunque ambas iniciativas buscan fortalecer la oferta educativa y la presencia de la Universidad , tienen características diferentes. El Campus Centro Histórico reúne edificios y espacios universitarios que ya existían, mientras que el nuevo plantel será construido por el Gobierno capitalino y tendrá capacidad para recibir a 20,000 estudiantes.

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene una comunidad de más de 400,000 estudiantes en sus distintos niveles educativos.

La UNAM cuenta con una amplia red de planteles de bachillerato, facultades, escuelas y entidades académicas distribuidas en distintas zonas de la ciudad. Estos son algunos de los principales espacios que integran su oferta educativa en la capital mexicana.

La UNAM ampliará su base educativa en CDMX

Durante su segundo informe de Gobierno, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un acuerdo con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para construir una nueva sede universitaria en el suroriente de la capital.

El proyecto contempla instalaciones con capacidad para 20,000 estudiantes y busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes que no consiguen un lugar en la universidad.

Según lo anunciado, el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de construir el plantel, mientras que la UNAM será responsable de equiparlo y ponerlo en funcionamiento.

Por el momento, las autoridades no informaron la ubicación exacta del terreno, el calendario de construcción, la fecha de apertura ni las carreras que se impartirán en las nuevas instalaciones.

La iniciativa forma parte de los planes gubernamentales para ampliar la infraestructura educativa pública. Durante su informe, Brugada también planteó la construcción de tres nuevas universidades públicas y cinco planteles de bachillerato en pueblos y barrios originarios de la ciudad.

¿Dónde están los planteles de bachillerato de la UNAM?

La oferta de bachillerato escolarizado de la universidad está integrada por nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Planteles de la Escuela Nacional Preparatoria

Plantel 1 Gabino Barreda: alcaldía Xochimilco.

Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto: alcaldía Iztacalco.

Plantel 3 Justo Sierra: alcaldía Gustavo A. Madero.

Plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera: alcaldía Miguel Hidalgo.

Plantel 5 José Vasconcelos: alcaldía Tlalpan.

Plantel 6 Antonio Caso: alcaldía Coyoacán.

Plantel 7 Ezequiel A. Chávez: alcaldía Cuauhtémoc.

Plantel 8 Miguel E. Schulz: alcaldía Álvaro Obregón.

Plantel 9 Pedro de Alba: alcaldía Gustavo A. Madero.

Planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades

CCH Azcapotzalco: alcaldía Azcapotzalco.

CCH Naucalpan: municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

CCH Oriente: alcaldía Iztapalapa.

CCH Sur: alcaldía Coyoacán.

CCH Vallejo: alcaldía Gustavo A. Madero.

Campus UNAM Centro Histórico: más de 15 inmuebles universitarios

Uno de los proyectos que fortalecerán la presencia de la Universidad en la capital es el Campus UNAM Centro Histórico, el cual se anunció en septiembre tras la instalación de su Consejo Directivo.

De acuerdo con la institución, no se trata de construir una nueva infraestructura desde cero, sino de organizar y coordinar las actividades académicas, culturales y administrativas que se desarrollan en distintos inmuebles universitarios del Centro Histórico.

Entre los espacios que forman parte de este campus se encuentran:

Antiguo Templo de San Agustín, previsto como sede central.

Antigua Academia de San Carlos.

Palacio de Medicina.

Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo.

Palacio de Minería.

Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Palacio de la Autonomía.

Antigua Escuela de Jurisprudencia.

Antigua Escuela de Economía.

Antiguas Cárceles de la Perpetua.

Museo de la Mujer y su anexo.

Centro Cultural San Carlos.

Museo UNAM Hoy.

Edificio Protomedicato y Secundaria Lancasteriana.

Predio de República de Bolivia.

El objetivo es reforzar la colaboración entre las distintas dependencias universitarias y ampliar las actividades en esta zona de la ciudad.

Cabe destacar que la UNAM prevé una reapertura parcial del Antiguo Templo de San Agustín en 2027, como parte de este proyecto. En el inmueble también se contempla crear el Claustro Abierto Universitario San Agustín, un espacio dedicado a la difusión del conocimiento, las actividades culturales y la vinculación con la sociedad.