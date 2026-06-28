César Cravioto, titular de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó sobre la expansión de la red del Cablebús mediante la construcción de tres nuevas líneas que beneficiarán a las zonas de Tlalpan, Álvaro Obregón-Contreras y Tláhuac-Milpa Alta. Esta iniciativa representa un avance significativo en el transporte público, mejorando las opciones de movilidad para los usuarios.

El Gobierno de CDMX se compromete a ampliar el servicio del Cablebús con el fin de optimizar la movilidad, al tiempo que reducirá de manera notable los tiempos de traslado en las áreas periféricas de la capital.

Ya es un hecho: el Cablebús ampliará su servicio con nuevas líneas y ahora dará transporte en 8 alcaldías (foto: archivo).

A continuación, se presentan los detalles acerca de la ampliación de la red y las nuevas líneas de traslado en la capital del país.

Avances del sistema de Cablebús en la CDMX

El Cablebús ha demostrado ser una alternativa efectiva para la reducción de los tiempos de traslado. Cravioto mencionó, como ilustración, que los residentes de Cuautepec pueden economizar hasta una hora y media en su trayecto hacia Indios Verdes.

El gobierno capitalino anunció que este sistema de teleféricos fue inaugurado durante la administración de Claudia Sheinbaum con la apertura de las dos primeras líneas en Cuautepec, ubicado en Gustavo A. Madero, así como en la zona alta de Iztapalapa.

Más adelante, bajo el gobierno de Martí Batres Guadarrama, se implementó una tercera línea. Actualmente, bajo la gestión de Clara Brugada Molina, se prevé una expansión aún más significativa del sistema.

Principales beneficios del Cablebús

El funcionario destacó que este proyecto es parte de una estrategia de justicia social y territorial, con el objetivo de canalizar inversión hacia áreas que han sido históricamente marginadas.

A diferencia de las obras que se concentran en avenidas principales tales como Reforma o Insurgentes, el Cablebús se centra en zonas elevadas donde la geografía plantea desafíos para el transporte convencional.

Adicionalmente, el sistema no solo representa una opción segura y económica, sino que también tiene el potencial de facilitar el traslado de mercancías. En este contexto, mencionó el interés manifestado por los productores de nopal de Milpa Alta para utilizar este medio como un canal para transportar sus productos hacia la Central de Abasto.

¿Cuándo iniciarán operaciones las nuevas líneas del Cablebús en CDMX?

Las obras de las nuevas líneas se encuentran en plena ejecución, previéndose la inauguración de la próxima ruta para el año venidero y el desarrollo continuo en fases sucesivas.