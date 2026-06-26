Cómo obtener la licencia de conducir permanente física: el Gobierno confirmó cuál es la fecha límite para hacer el trámite

La Licencia Permanente de la Ciudad de México continúa disponible durante este año y permite a los automovilistas contar con un documento que no requiere renovaciones periódicas.

El trámite está dirigido a personas que residen en la capital del país, cuentan con licencia Tipo A o son nuevos conductores que aprueben el examen teórico correspondiente.

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) se puede tramitar hasta el 31 de diciembre de 2026. Este trámite está disponible tanto para conductores que ya tienen una licencia tipo A como para quienes buscan obtenerla por primera vez. Su costo es de 1,500 pesos.

Aunque la licencia no tiene fecha de vencimiento, la Secretaría de Movilidad (Semovi) puede cancelarla de manera definitiva cuando el conductor incurra en faltas graves. Una vez revocada, ya no será posible volver a tramitarla.

Cómo solicitar la licencia permanente en formato físico

Las personas que realizaron el trámite en línea pueden obtener la versión física del documento. Para ello, deben generar una cita en el sistema de la Secretaría de Movilidad y acudir a uno de los módulos para recibir la impresión.

Licencia de Conducir Permanente 2026: quiénes, cómo y cuándo podrán iniciar el trámite (foto: archivo).

Antes de asistir, es necesario presentar la constancia de renovación digital y una identificación oficial.

El procedimiento consiste en ingresar al sistema de citas de la Semovi, seleccionar el trámite “Impresión de licencia tipo A permanente” y agendar la cita.

En el caso de nuevos usuarios, también deberán presentar comprobante de domicilio, identificación oficial, comprobante de pago y la cita impresa, además de haber acreditado el examen y cumplir con la documentación requerida.

Quienes ya tengan antecedente de una licencia Tipo A expedida por la Ciudad de México deberán acudir con comprobante de domicilio, identificación oficial, comprobante de pago y la cita impresa.

Quiénes pueden tramitar este documento

La Licencia Permanente está disponible únicamente para automovilistas.

Cómo obtener la licencia de conducir permanente física: el Gobierno confirmó cuál es la fecha límite para hacer el trámite.

En el caso de los motociclistas, este documento no puede tramitarse. Para conducir una motocicleta será necesario contar con la licencia tipo A1 o A2, así como con la licencia permanente antigua o una licencia de otro estado que permita el uso de este tipo de vehículo.