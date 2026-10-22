“¡No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy!”, dijo la SEMOVI ante el trámite que seguirá disponible solo durante el 2026.

La Secretaría de Movilidad de la CDMX y el Gobierno capitalino hizo un nuevo llamado para que los conductores domiciliados en la ciudad tramiten también su Licencia de Conducir Permanente Digital. “¡No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy!”, dijo la SEMOVI ante el trámite que seguirá disponible solo durante el 2026.

Los conductores que quieran adquirir su Licencia de Conducir Permanente Digital para hacer uso del documento desde su celular, necesitan tener la CURP, el número de la licencia de conducir y contar con Llave CDMX.

Los conductores que quieran adquirir su Licencia de Conducir Permanente Digital para hacer uso del documento desde su celular, necesitan tener la CURP, el número de la licencia de conducir y contar con Llave CDMX. SEMOVI

¿Quién puede tramitar la Licencia permanente en línea y quienes deben hacerlo presencial?

El Gobierno de la CDMX dejó en claro que el proceso digital o presencial dependerá de las condiciones actuales que cada conductor tenga en el sistema de la SEMOVI.

Los conductores que pueden hacer el trámite 100% en línea son todos aquellos que cuentan con antecedentes de licencia de CDMX recientes . En ese caso podrán pedir su Licencia permanente digital.

Los conductores que están obligados a hacer el trámite 100% de forma presencial son aquellos que no cuentan con datos biométricos actualizados : “Tienes que agendar una cita para hacer tu trámite presencial”.

Licencia de Conducir Digital en CDMX. Desde la web, la app y presencial. SEMOVI

¿Cuánto cuesta descargar la Licencia Permanente Digital?

La Licencia Digital no cancela la licencia de conducir física, solo es una alternativa para que los conductores tengan siempre disponible el documento de forma digital en su celular.

“Una vez que obtengas la versión digital puedes imprimir el plástico hasta el 30 diciembre de 2026”, detalló la SEMOVI. Tener la Licencia Permanente digital y descargarla no tiene costo.

Los seis pasos para realizar el trámites desde la APP CDMX

El trámite de la Licencia Permanente Digital está disponible desde la web con la Llave CDMX o desde la App CDMX siguiendo estos seis pasos.

1. Ingresa a la App CDMX desde tu smartphone.

2. Selecciona el módulo “Cartera CDMX” o “Documentos digitales”.

3. Selecciona “Agregar credencial” o da click en el signo “+” y después “Licencia de Conducir”.

4. Verifica que aparezca tu CURP correcta. En caso contrario, actualiza tu registro en la configuración de tu cuenta en la App CDMX.

5. Ingresa el Número de Licencia que aparece en el plástico físico de la Licencia (solo número, sin letras).

6. Se genera documento digital de tu licencia que podrás portar en tu Cartera Digital y podrás consultarla cuando lo requieras abriendo tu App CDMX.