"Probamos que era falsa la idea de que, para competir, los trabajadores debían ganar menos", dijó Bolaños López ente la cámara baja.

El títular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, presentó este martes de 6 de octubre ante la Cámara de Diputados los principales avances de la política laboral durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellos el aumento de la participación económica de las mujeres, la recuperación del salario mínimo y la reducción de las jornadas laborales extensas.

Durante su comparecencia ante la cámara baja, realizada como parte del segundo informe de Gobierno de México, el titular de la STPS destacó que México atraviesa una etapa de ampliación de derechos laborales. De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2025, la participación de las mujeres en el mercado laboral llegó a 41%, frente al 38.8% registrado en 2020.

En esa línea, Marath Bolaños López ratificó el objetivo del Gobierno de Claudia Sheinbaum de subir el salario mínimo para todo el país a 2.5 canastas básicas para el 2030.

México tendrá jornada laboral de 40 horas semanales al 2030. Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría del Trabajo y Previsión Social: los principales avances laborales en México según

Bolaños López sostuvo que los resultados muestran un cambio en las condiciones de trabajo y en el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Probamos que era falsa la idea de que, para competir, los trabajadores debían ganar menos, y que los derechos laborales eran un obstáculo para la inversión”, afirmó el secretario ante los legisladores.

Entre los indicadores presentados por la dependencia destacan:

El salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026 en la zona general, con una recuperación real del poder adquisitivo de 154%.

Los puestos de trabajo registrados ante el IMSS llegaron a 22 millones 798 mil 473 al 31 de agosto de 2026, la cifra más alta para un mes de agosto.

La proporción de personas que trabajan más de 48 horas semanales bajó a 22.2%.

La participación económica de las mujeres aumentó a 41% en 2025.

Más de 3.6 millones de jóvenes fueron beneficiados por Jóvenes Construyendo el Futuro desde 2019.

En plataformas digitales, 199 mil 454 personas trabajadoras superaron el umbral para acceder a seguridad social completa.

La STPS también destacó los avances en materia de justicia laboral, con tasas de conciliación de 84% en asuntos individuales y 95% en conflictos colectivos, además de la creación del Certificado Laboral para la Agroexportación.

🇲🇽 Ayer, ante la @Mx_Diputados, el Secretario @marathb presentó datos de la Encuesta Intercensal 2025: la participación económica de las mujeres llegó a 41%, las jornadas de más de 48 horas bajaron a 22.2% y la clase media creció de 27.2% a 40.3%. pic.twitter.com/36K83xqkEC — STPS México (@STPS_mx) October 7, 2026

El salario mínimo y las 40 horas, los próximos objetivos

Durante la comparecencia, el secretario del Trabajo confirmó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene la ruta para reducir gradualmente la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. La medida se plantea sin reducción de salarios ni prestaciones y, de acuerdo con la STPS, beneficiaría a más de 13 millones de personas trabajadoras.

Claudia Sheinbaum apunta a un salario de 2.5 canastas básicas para el 2030 en todo el país. Gobierno de México

En paralelo, la administración federal busca continuar con la recuperación del poder adquisitivo. La meta planteada es que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas en todo el país. “La transformación laboral mira hacia adelante. Construye el futuro del trabajo en México fortaleciendo los derechos de las y los trabajadores”, afirmó Bolaños López.

La estrategia contempla además fortalecer la inspección laboral, la capacitación de jóvenes, la seguridad social y el sistema de justicia laboral. El funcionario aseguró que estos cambios forman parte de una transformación construida mediante el diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno.