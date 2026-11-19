Salinas Pliego criticó el alza al salario mínimo y la jornada de 40 horas, y anunció que sustituirá por máquinas a los cajeros de Banco Azteca.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego cuestionó los aumentos al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México. En un video difundido en redes sociales, el magnate adelantó que pretende sustituir por máquinas a los cajeros de Banco Azteca, institución financiera de Grupo Salinas.

Según explicó, llegó a tener 15,000 trabajadores en esas funciones, pero ahora busca reducir esa cantidad hasta llegar a cero mediante sistemas automatizados e inteligencia artificial.

Las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego en contra del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

Salinas Pliego se encontraba de viaje en Colombia cuando se difundió el video. Durante la conversación que quedó registrada en video, el empresario criticó las medidas laborales impulsadas en México y las calificó como un obstáculo para la contratación de personal.

“Eso del salario mínimo es una estupidez increíble y lo de las 40 horas, peor”, expresó el empresario, de acuerdo con las declaraciones reproducidas por medios mexicanos como La Jornada y El Informador.

También sostuvo que estas políticas representan un “ataque al empleo” y cuestionó los costos que, desde su perspectiva, implican para las empresas los aumentos salariales y los cambios en las condiciones de trabajo.

Tras llegar a tener 15,000 cajeros, el presidente de Grupo Salinas busca reducirlos a cero con inteligencia artificial y recuperar el gasto en 3 años. Fuente: X - @RicardoBSalinas

¿Por qué quiere reemplazar a los cajeros de Banco Azteca por máquinas?

Uno de los momentos más comentados del video ocurrió cuando habló sobre la cantidad de empleados que anteriormente trabajaban en las cajas de su institución financiera.

“Tenía 15 mil cajeros. Tenía, cuate”, afirmó al referirse a la plantilla que llegó a tener el banco. Después, adelantó cuál sería su objetivo: “Voy a poner una máquina”.

El magnate explicó que los sistemas automatizados pueden operar durante todo el día y no necesitan cumplir con las mismas obligaciones que los trabajadores. “Una máquina trabaja 24/7. No tiene problema laboral, no tiene sindicato, no tiene maternidad, incapacidad, lactancia...”, enumeró.

De esta manera, presentó la automatización como una alternativa para reducir los costos relacionados con la contratación de personal y ampliar las operaciones bancarias mediante tecnología.

¿Qué se sabe acerca de la intención de Salinas Pliego de reemplazar a sus empleados por máquinas?

El presidente de Grupo Salinas aseguró que Banco Azteca ya comenzó a reducir su personal de cajas y manifestó su intención de llevar a cero los puestos de cajeros humanos.

No obstante, no confirmó cuándo se completaría el proceso o si el personal sería despedido o reubicado en otras funciones.

Ahora bien, sí estimó que podría recuperar la inversión en tecnología en aproximadamente tres años, aunque no presentó un calendario público para concretar la sustitución.