El Gobierno de México por medio de la Secretaria de Educación Pública anunció el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre - octubre. En ese sentido, si los estudiantes de tu familia reciben este apoyo económico del Estado, conoce cuándo te corresponde el pago según cada letra del apellido.

Los depósitos de pago de la Beca Rita Cetina comenzaron el pasado lunes 5 de octubre iniciando por las letras A y B y finalizando el viernes 16 de octubre con los apellidos que inician por T,U,V,W,X,Y y Z. Si tu apellido cumple con esta condición, ya puedes disponer de tu dinero por medio del retiro de efectivo o uso en puntos autorizados con la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Entrega de 1.900 bimestre septiembre y octubre. SEP México

Los becados con este apoyo económico recibirán su Tarjeta del Banco del Bienestar 1.900. “Recuerda que este apoyo es de 1,900 pesos para que ningún estudiante o ningún estudiante deje sus estudios por falta de recursos económicos”, detalló la SEP México.

Depósito de la Beca Rita Cetina hoy

Para este martes 6 de octubre el calendario de pagos entrega el depósito del pago de la Beca Rita Cetina para los beneficiados con apellidos que inicien con la letra C.

“¡Ya comenzó el depósito de la Beca Rita Cetina de continuidad del bimestre septiembre-octubre! Consulta la fecha que corresponde a la inicial del primer apellido de tu hija o hijo”, recomendó el Gobierno de México.

Más de 9.9 millones en primarias públicas recibiran la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes. Gobierno de México

Una a una las fechas de pagos hasta el 16 de octubre

Según el calendario de pagos, los depósitos de los 1.900 pesos seguirán de la siguiente forma durante los próximos días.

Miércoles 7 de octubre : apellidos con iniciales D,E y F.

Jueves 8 de octubre : apellidos con iniciales G.

Viernes 9 de octubre : apellidos con iniciales H,I,J,K y L.

Lunes 12 de octubre : apellidos con iniciales M.

Martes 13 de octubre : apellidos con iniciales N,Ñ,O,P y Q.

Miércoles 14 de octubre : apellidos con iniciales R.

Jueves 15 de octubre : apellidos con iniciales S.

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T,U,V,W,X,Y y Z.

La Beca Rita Cetina entrega 1.900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria adicional que haga parte de la familia. Recuerda también que esta beca es compatible con otras becas del Gobierno de México que tengan un objetivo distinto.