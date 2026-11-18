El salario mínimo del trabajo por horas en el hogar subirá 51 céntimos desde el 1 de enero de 2027.

El salario mínimo de las empleadas de hogar que trabajan por horas en régimen externo subirá a 10,06 euros brutos por hora en España a partir del 1 de enero de 2027. La cuantía aprobada por el Consejo de Ministros el martes 17 de noviembre supone un aumento de 51 céntimos frente a los 9,55 euros por hora vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

La subida forma parte del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que quedará en 1286 euros brutos en 14 pagas para una jornada completa. Para calcular cuánto corresponde cobrar, hay que distinguir entre el trabajo por horas en régimen externo y el contrato con sueldo mensual.

Cuánto cobrarán las empleadas de hogar por hora en 2027

La nueva tarifa fija un mínimo de 10,06 euros brutos por cada hora efectivamente trabajada en el empleo de hogar por horas en régimen externo. El importe debe abonarse íntegramente en dinero e incluye la parte proporcional del descanso semanal, las vacaciones y las pagas extraordinarias.

Para calcular el salario bruto del mes en esta modalidad, se multiplican las horas efectivamente trabajadas por 10,06 euros. Por ejemplo, si una empleada trabaja 20 horas en un mes y cobra el mínimo legal, le corresponderán 201,20 euros brutos. En 2026, esas mismas horas se pagaban a un mínimo de 191 euros.

Horas efectivamente trabajadas en el mes Mínimo bruto en 2026 Mínimo bruto en 2027 10 horas 95,50€ 100,60€ 20 horas 191,00€ 201,20€ 30 horas 286,50€ 301,80€ 40 horas 382,00€ 402,40€

Cómo se calcula el salario mínimo si la empleada de hogar cobra al mes

En los contratos con sueldo mensual, el punto de partida es el SMI de 1286 euros brutos en 14 pagas, equivalente a 18.004 euros brutos al año por una jornada completa de 40 horas semanales. Si las dos pagas extraordinarias están prorrateadas, ese mínimo anual equivale a 1500,33 euros brutos al mes en 12 mensualidades, redondeado a céntimos.

Si el contrato es a tiempo parcial, el mínimo se calcula en proporción a la jornada pactada. La fórmula consiste en dividir las horas semanales contratadas entre 40 y multiplicar el resultado por 18.004 euros para obtener el mínimo bruto anual.

El mínimo de 10,06 euros se aplica a cada hora efectivamente trabajada en régimen externo. Fuente: magnific

Por ejemplo, con una jornada de 20 horas semanales y sueldo mensual, corresponde la mitad del SMI, es decir, 9002 euros brutos al año. Eso equivale a 643 euros en cada una de las 14 pagas o a 750,17 euros mensuales en 12 pagas, con el redondeo a céntimos.

Desde cuándo se aplica la subida y qué pasa si ya se cobra más

El nuevo mínimo se aplicará al trabajo realizado desde el 1 de enero de 2027. Quienes cobren los 9,55 euros por hora vigentes en 2026 en la modalidad por horas en régimen externo deberán percibir al menos 10,06 euros por cada hora trabajada a partir de esa fecha.

En esta modalidad, si la tarifa pactada queda por debajo de 10,06 euros, deberá ajustarse hasta alcanzar el nuevo mínimo. Si ya está por encima, la subida del SMI por sí sola no obliga a elevarla otro 5,3%. La normativa permite pactar salarios superiores al mínimo legal.