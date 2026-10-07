El nuevo Puente Axolotl cruzará la Laguna de Almoloya, uniendo los barrios de Ixtlahuaca y Teoconchila en Chignahuapan.

El Gobierno de Chignahuapan, Puebla, encabezado por el presidente municipal Juan Rivera Trejo, impulsa la creación del Puente Axolotl, una obra de infraestructura ubicada sobre la Laguna de Almoloya.

Este proyecto estratégico tiene como objetivo principal conectar los tradicionales barrios de Ixtlahuaca y Teoconchila, lo cual mejorará la movilidad de la zona y fortalecerá la economía local de la Sierra Norte de Puebla.

Diseñado bajo una visión ecoturística y de rescate de la identidad regional, este nuevo punto de interés busca consolidar al Pueblo Mágico como un referente para el turismo local.

¿Dónde se ubica exactamente el Puente Axolotl y qué zonas conecta?

La obra monumental se encuentra en desarrollo desde fines de septiembre en la emblemática Laguna de Almoloya, específicamente conectando el vaso 3 con el vaso 4. De acuerdo con los planes de la administración local, el propósito central es “conectar el barrio de Isla Huaca con Teoconchila” , según contó Rivera Trejo en las redes sociales de Chignahuapan, resolviendo la comunicación directa entre ambas zonas.

Al respecto, el alcalde destacó que “va a ser un puente bonito, va a tener un significado importante”, buscando que esta infraestructura trascienda su función de tránsito y se convierta en un punto neurálgico de encuentro social y turístico.

Inspirado en el nombre ancestral Xolotl (ajolote), el proyecto busca rescatar la identidad y el orgullo de la Sierra Norte de Puebla. Facebook - alcalde Juan Rivera Trejo

El origen del nombre del puente nuevo y por qué se inspira en el ajolote

Para el presidente municipal, recuperar el trasfondo histórico de la región es fundamental. El mandatario explicó sobre el origen del sitio que “el Cholón ya se fue como cambiando el nombre, pero realmente ahí se llamaba Xolotl, que significa ajolote”.

Inspirado en esta especie endémica de gran valor natural, el Puente Axolotl busca rendir homenaje a la biodiversidad local y transmitir a las nuevas generaciones el orgullo de su identidad.

¿Qué atractivos ecoturísticos y románticos ofrecerá a los visitantes?

El proyecto contempla una experiencia recreativa integral al aire libre. En palabras del propio alcalde, el diseño responde a una visión muy personal. “Dentro de mis sueños está hacer un corredor del vivero del vaso 2, donde la gente pueda caminar con sus mascotas, llegar al puente, dar la vuelta y volver al vivero, para propios y visitantes”, aseguró.

Este circuito ecoturístico se complementa con detalles modernos compartidos en los videos oficiales de las cuentas de gobierno, como un área especial destinada para colocar candados como símbolo de unión y recuerdos entrañables.

El impacto del puente nuevo en el municipio del estado de Puebla

Con la integración de infraestructura moderna, identidad cultural y nuevos atractivos visuales, el Puente Axolotl se suma a los puntos clásicos de Chignahuapan, como la producción artesanal de esferas navideñas, las aguas termales y su vasta oferta en la Sierra Norte.

Esta obra diversifica la oferta turística del municipio, ofreciendo a los visitantes un espacio único para el esparcimiento y la convivencia.