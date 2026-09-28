La Ley Federal del Trabajo establece una reducción gradual de la jornada laboral en México hasta llegar a un máximo de 40 horas semanales. La modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2026 y reformó, entre otros, los artículos 59, 61 y 66 de la legislación laboral.

La reforma no implica que las 40 horas semanales sean todavía el límite general vigente en 2026. El decreto establece un calendario progresivo para reducir la jornada, por lo que la aplicación del nuevo máximo se realizará en distintas etapas hasta alcanzar las 40 horas.

La Ley Federal del Trabajo también establece cómo se contabiliza la jornada, cuáles son sus modalidades y qué límites corresponden según se trate de trabajo diurno, nocturno o mixto.

Atención: qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la jornada de trabajo

El artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo define la jornada de trabajo como el tiempo durante el cual la persona trabajadora permanece a disposición del patrón para prestar sus servicios. La norma también señala que esta jornada puede distribuirse de común acuerdo entre las personas empleadoras y trabajadoras.

El cambio central aparece en el artículo 59, reformado en 2026. El texto establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales. Sin embargo, el propio decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación dispone que ese límite se alcanzará de manera gradual.

Cuándo llegará la jornada laboral de 40 horas

La reducción prevista por la reforma se implementará progresivamente. El decreto establece que durante 2026 la jornada máxima semanal será de 48 horas, mientras que en los años siguientes se reducirá de forma escalonada.

El calendario establecido por el decreto es el siguiente:

2026: 48 horas semanales.

2027: 46 horas semanales.

2028: 44 horas semanales.

2029: 42 horas semanales.

2030: 40 horas semanales.

La reducción prevista por la reforma laboral se implementará progresivamente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De esta manera, aunque el artículo 59 ya establece como objetivo legal una jornada ordinaria máxima de 40 horas semanales, el límite se alcanzará de manera gradual y será de 40 horas a partir de 2030, de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma.

Cuántas horas puede durar una jornada diaria

El artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo distingue tres modalidades de jornada. La diurna comprende de las 6:00 a las 20:00 horas, mientras que la nocturna abarca de las 20:00 a las 6:00 horas.

La jornada mixta combina períodos de las jornadas diurna y nocturna. Para que sea considerada mixta, el período nocturno debe ser menor de tres horas y media. Si comprende tres horas y media o más de trabajo nocturno, la ley la considera jornada nocturna.

El artículo 61 establece los límites diarios: ocho horas para la jornada diurna, siete horas para la nocturna y siete horas y media para la mixta. Estos límites forman parte de la reforma publicada el 1 de mayo de 2026.

Qué ocurre con las horas extraordinarias

La reducción de la jornada ordinaria no significa que cualquier hora trabajada por encima del límite pueda considerarse automáticamente parte de la jornada habitual. La Ley Federal del Trabajo contempla reglas específicas para las circunstancias extraordinarias.

El artículo 66 establece que la jornada puede prolongarse por circunstancias extraordinarias y dispone límites para ese tiempo adicional. Con la reforma de 2026, el trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas en una semana, distribuidas en hasta cuatro horas diarias y en un máximo de cuatro días durante ese período.

Además, el artículo 68 establece que las personas trabajadoras no están obligadas a prestar servicios por un tiempo mayor al permitido por el capítulo correspondiente de la ley. La misma reforma establece reglas adicionales para la prolongación del tiempo extraordinario y señala que la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria no podrá superar 12 horas diarias.