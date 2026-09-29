La reforma laboral representa un cambio relevante después de más de un siglo con una jornada de referencia de 48 horas semanales.

Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social de México, explicó recientemente los principales aspectos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que contempla la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.

El funcionario señaló que la medida, vigente desde mayo de este año, también contempla la incorporación de un registro electrónico de la jornada laboral, conocido como checador, con el objetivo de llevar un control de las horas que permanece una persona en su centro de trabajo.

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De acuerdo con Bolaños López, la reducción de la jornada avanza de manera favorable y la mayoría de los centros laborales mantiene jornadas de ocho horas diarias. Sin embargo, aclaró que existen situaciones en las que una persona puede trabajar durante un periodo adicional. Ese tiempo recibe el nombre de “tiempo extraordinario” y también está contemplado dentro de las nuevas reglas laborales.

¿Qué sucede con las horas extras en el trabajo?

El artículo 68 de la LFT establece que los trabajadores no están obligados a laborar más allá del tiempo permitido por la ley . Cuando existe una prolongación de la jornada, l as horas adicionales deben pagarse con una remuneración superior a la correspondiente a la jornada ordinaria.

La legislación establece que el tiempo extraordinario debe ser remunerado con el doble del salario correspondiente a las horas ordinarias, mientras que la suma de la jornada regular y las horas adicionales no puede superar las 12 horas diarias.

Bolaños López destacó que las horas extra pueden realizarse siempre que se apeguen a las disposiciones legales y se respeten los derechos de las personas trabajadoras. Además, subrayó que deben existir condiciones acordadas entre ambas partes.

¿Para qué servirá el checador electrónico?

El registro electrónico permitirá llevar un control más preciso del tiempo que cada persona permanece en su trabajo. Entre sus principales funciones estarán:

Registrar el tiempo de permanencia en el trabajo.

Contabilizar las horas laboradas.

Diferenciar las horas ordinarias de las extraordinarias.

Identificar cuánto tiempo adicional se trabaja fuera de la jornada regular.

“Está implementándose el registro electrónico del tiempo en el trabajo, que nos va a permitir también, primero, tener conciencia sobre el tiempo en que se va a desarrollar en el trabajo. También el seguimiento y claridad de cuáles son las horas que fueron trabajadas, cuáles son también horas ordinarias, cuáles son horas extraordinarias” , explicó el secretario Bolaños López.

Según el funcionario, contar con este registro permitirá avanzar hacia una nueva cultura laboral y tener mayor claridad sobre el cumplimiento de las jornadas.

¿Cuándo comenzarán a contar las horas extra?

Con la reducción progresiva de la jornada laboral, el tiempo extraordinario comenzará a contabilizarse una vez superado el límite correspondiente a las 40 horas semanales, en lugar de hacerlo después de las 48 horas que contempla actualmente la jornada máxima.

Asimismo, las horas que deben pagarse con una remuneración equivalente al triple comenzarían a contabilizarse a partir de la hora 53, con un límite de cuatro horas adicionales.