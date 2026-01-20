La advertencia de la Profeco sobre la venta de yogures en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un análisis de calidad aplicado a diversos productos que se venden en supermercados, como el yogur. El estudio evaluó 18 productos disponibles en presentación sólida y batida que se venden bajo esa denominación.

Para llevar a cabo la revisión, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor llevó a cabo 1,884 pruebas con el objetivo de verificar que la información proporcionada por los fabricantes fuera veraz y que los productos cumplieran con las normativas vigentes. Además, el organismo detalló los criterios que debe reunir este alimento para considerarse apto para el consumo.

La Profeco alertó por la venta de yogures que incumplen las normativas vigentes

Conoce los detalles de su advertencia y cuida tu salud al comprar productos en supermercado. Ten en cuenta las fallas en los etiquetados que pueden causarte daño.

¿Qué es el yogur?

El yogur es un derivado lácteo de consumo habitual, que puede ingerirse solo o combinado con frutas, cereales o semillas como nueces y almendras, especialmente durante el desayuno.

¿Sabes lo que necesita un yogur para serlo? Para ser considerado un yogur real, debe tener el nivel exacto de acidez, el tipo de grasa correcto y millones de bacterias benéficas vivas.



Gracias a su proceso de fermentación, presenta una menor cantidad de lactosa, lo que facilita su digestión.

¿Qué productos no recomienda Profeco?

Los artículos evaluados por la Profeco se agruparon en distintas categorías:

Dos yogures naturales

Cuatro yogures naturales endulzados

Un yogur natural endulzado deslactosado

Dos yogures sabor fresa

Siete yogures con fresa

Un yogur con fresa deslactosado

Un yogur sabor natural

Con el fin de fomentar un consumo informado, publicaron los resultados del estudio en la Revista del Consumidor. Entre los productos señalados por incumplir la Norma Oficial Mexicana “Yogurt-Denominación” se encuentran:

Yogur con fresa Flor de Alfalfa , por no contar con la cantidad mínima de bacterias lácticas por gramo establecida en la norma.

Yogur con fresa Vaca Blanca , ya que está elaborado con grasa vegetal y no con grasa butírica de leche de vaca.

Yogur sabor natural Yoplait , debido a que la denominación “sabor natural” no está contemplada en la regulación mexicana; el producto debe clasificarse como “natural” o “con sabor”.

Yogur natural con endulzantes deslactosado Alpura, así como yogur natural con endulzantes y yogur con fresa Yoplait Doble Cero, cuya ingesta no se recomienda en niñas y niños por su alto contenido de azúcares y edulcorantes artificiales.

Requisitos que debe cumplir un yogur

De acuerdo con las recomendaciones publicadas en la Revista del Consumidor, al momento de comprar yogur se debe revisar cuidadosamente el etiquetado y el contenido del producto. Entre las especificaciones que debe cumplir se encuentran:

Una acidez mínima de 0.5% en el producto final, lo que contribuye al sabor y a su conservación.

Uso exclusivo de grasa butírica, es decir, proveniente de leche de vaca.

En el caso del yogur natural, un contenido mínimo de proteína de 3.1%; para productos no lácteos, al menos 2.1%.

Presencia de al menos 10 millones de microorganismos vivos por gramo de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus .

De forma adicional, pueden incorporarse otros microorganismos como Lactobacillus y Bifidobacterium, con un mínimo de un millón.