El Gobierno del Estado de México (Edomex), encabezado por Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer un nuevo proyecto de movilidad: el Metromex. El sistema fue descrito por el secretario de Movilidad estatal, Daniel Sibaja, como el “Tren Maya de los mexiquenses”, dado el impacto social que se espera tenga en la entidad.

El proyecto de movilidad surge como respuesta a una demanda histórica de la población por un transporte público más digno, eficiente y seguro, comparable con el de la Ciudad de México. Tendrá un total de 220 kilómetros de extensión, basado en un esquema multimodal.

Retrasos en el transporte en Edomex. Secretaría de Movilidad GEM

Conoce los detalles de esta iniciativa y prepárate para trasladarte de una mejor manera. Millones de pasajeros se verán beneficiados con este nuevo sistema.

¿Cómo será el Metromex?

A diferencia de un metro tradicional, el proyecto plantea un modelo híbrido que combinará tren ligero y tranvía, además de conectarse con sistemas de Autobús de Tránsito Rápido y Tránsito Autónomo Digital. Esta integración tecnológica ampliará la cobertura y agilizará los desplazamientos de millones de personas.

El proyecto es uno de los ejes centrales del Plan Colibrí: 100 Compromisos para la Movilidad Sostenible, una estrategia integral orientada a modernizar el transporte en el Estado de México. El plan no se limita a la construcción de infraestructura, sino que también prioriza los siguientes puntos clave:

Calidad del servicio Reducción del impacto ambiental Fortalecimiento de la seguridad, mediante el uso de herramientas como la vigilancia apoyada en inteligencia artificial

Dentro de esta estrategia, el Metromex se ubica entre las diez acciones prioritarias para garantizar el derecho a la movilidad.

¿Qué conexiones tendrá el Metromex?

La planeación contempla ocho líneas estratégicas que conectarán distintos puntos del Estado de México con la Ciudad de México, uniendo las Líneas 2, 4, 5 y 6 del Metro capitalino. Entre las rutas más relevantes destaca la Línea 4, que operará de manera mixta entre Martín Carrera y Tepexpan, así como la Línea 2, que conectará Cuatro Caminos con Tlalnepantla.

El diseño también incluye corredores clave como la Línea 1, de Las Américas a Tlalnepantla, y la Línea 3 hacia Cuautitlán Izcalli, con integración al Tren Suburbano. En la zona oriente, se prevén la Línea 6, de Pantitlán a Coatepec, y la Línea 7, de Los Reyes a Texcoco.

La definición de estas rutas responde al objetivo de acercar a la población a sus centros de trabajo y estudio, con la meta de que más personas y empleos queden a menos de 20 minutos de una estación de transporte masivo.

¿Cómo se pagará el Metromex?

El gobierno estatal implementará el Mexipase, una tarjeta única de pago similar a la Tarjeta de Movilidad Integrada de CDMX. Este medio de pago permitirá el acceso a:

Metromex

Mexibús

Mexicable

Tren Interurbano México-Toluca

Además, será compatible con algunos sistemas de transporte de la capital. integración metropolitana y la simplificación de los traslados.

¿En qué estado se encuentran las obras del Metromex?

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de planeación jurídica y técnica. Daniel Sibaja señaló que el desarrollo se alinea con la Política Nacional de Suelo para garantizar su viabilidad urbana.

Aunque el proceso legal es riguroso y aún se afinan detalles de las rutas, el anuncio representa el arranque de una transformación histórica que busca saldar la deuda de movilidad con los mexiquenses y mejorar de forma sustancial su calidad de vida.