La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha realizado un llamado urgente dirigido a toda la población de México por un reconocido yogur que incumple con las normativas establecidas.

El anuncio lo llevó a cabo a través de la Revista al Consumidor, una publicación que brinda asesoramiento y estrategias a los mexicanos en materia de ahorro y consumo.

Alerta de la PROFECO: cuál fue el estudio de calidad que llevó a cabo

Cada año, los productos alimenticios son sometidos a distintos estudios para conocer aún más acerca de sus alcances y beneficios.

Un yogur que se ofrece para la venta en los supermercados mexicanos incumple con la normativa vigente. (Fuente: Archivo)

Uno de los que recientemente quedó bajo la lupa de los expertos es el yogur. De acuerdo a la información que compartió la entidad de Gobierno en la edición de enero de la Revista al Consumidor, se analizaron un total de 18 productos

2 yogures naturales

2 yogures sabor fresa

4 yogures naturales endulzados

7 yogures con fresa

1 yogur natural endulzado deslactosado

1 yogur con fresa deslactosado

1 yogur sabor natural.

Las pruebas a las que se sometieron implicaron una revisión de una serie de categorías, tales como:

Información comercial Contenido neto Calcio Aporte nutrimental Microorganismos benéficos Acidez Almidón Tipo de grasa Contenido energético Veracidad de información.

¿Qué conclusiones sacó la PROFECO?

La PROFECO concluyó que todos los productos cumplieron con el contenido neto declarado, así como también con la acidez que establece la norma con un rango del 0.7 al 1.2 %. Además, todos los productos contienen almidón y lo declaran.

El yogur que reprobó la PROFECO, por "falta de bacterias". (Foto: Archivo).

Sin embargo, un yogur en particular no cumplió con el contenido de microorganismos requeridos. Se trata del Yoghurt con fresa, de la marca Flor de Alfalfa.

El mismo incumple la NOM-181- SCFI/SAGARPA-2018, ya que no contiene el número de bacterias lácticas que establece.