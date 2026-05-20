Millones de trabajadores esperan el pago de la prima de servicios de mitad de año (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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La llegada de la prima de servicios vuelve a poner sobre la mesa una de las consultas más frecuentes entre empleados formales en Colombia: qué descuentos sí pueden aplicarse sobre ese pago y cuáles están prohibidos por la ley. Para 2026, la normativa laboral mantiene una regla clave que beneficia directamente a quienes reciben salario mínimo y otros ingresos formales: la prima legal no debe tener descuentos de salud ni de pensión.

Aunque muchos trabajadores creen que la empresa puede descontar el 4 % de salud y el 4 % de pensión del aguinaldo o de la prima, la legislación colombiana establece que este pago corresponde a una prestación social y no a un salario mensual. Por esa razón, no hace parte de la base sobre la cual se liquidan los aportes obligatorios al sistema de seguridad social.

¿Le pueden descontar salud y pensión a la prima?

No. En Colombia, la prima de servicios no está sujeta a descuentos de salud ni de pensión. Esto significa que cuando un trabajador recibe este pago extraordinario, la empresa no debería restarle aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

Los descuentos del 4 % para salud y del 4 % para pensión continúan aplicándose normalmente sobre el salario mensual y otros pagos salariales, como horas extras, recargos nocturnos o comisiones. Sin embargo, la prima tiene una naturaleza distinta y entra en la categoría de prestación social.

Aguinaldo y salario mínimo 2026: ¿cuánto se descuenta de salud y pensión?

Por eso, si un trabajador nota que en su desprendible de nómina aparecen descuentos asociados directamente a la prima, puede pedir una revisión al área de recursos humanos para verificar si se trata de otro cobro autorizado o de un error en la liquidación.

¿Qué pagos sí tienen descuento de salud y pensión en 2026?

En 2026, los aportes obligatorios siguen calculándose sobre conceptos que constituyen salario. Entre ellos están:

El sueldo básico mensual .

Las horas extras.

Los recargos nocturnos y dominicales.

Las comisiones salariales.

Algunos pagos adicionales reconocidos como factor salarial.

Actualmente, el trabajador aporta:

4 % para salud.

4 % para pensión.

Mientras tanto, el empleador asume un porcentaje más alto dentro de las obligaciones del sistema de seguridad social colombiano.

¿Cómo se calcula la prima de servicios con salario mínimo en 2026?

La prima de servicios equivale a 15 días de salario por cada semestre trabajado. Este pago debe entregarse en dos momentos del año:

Hasta el 30 de junio.

Durante diciembre.

Para calcularla, las empresas toman en cuenta el salario y el auxilio de transporte. La fórmula utilizada es la siguiente:

Prima= 360 (Salario+Auxilio de transporte)×Días trabajados / 360

En el caso de quienes ganan salario mínimo en 2026, el cálculo parte de estos valores:

Salario mínimo: $1.750.000.

Auxilio de transporte: $249.095.

Con esas cifras, un trabajador que haya laborado el semestre completo podría recibir cerca de un millón de pesos por concepto de prima de junio, dependiendo de su situación laboral y del tiempo efectivamente trabajado.

¿Quiénes tienen derecho a recibir prima de servicios?

Este beneficio aplica únicamente para trabajadores vinculados mediante contrato laboral formal. Es decir, sí reciben prima:

Empleados con contrato a término fijo.

Trabajadores con contrato indefinido.

Personas con contrato laboral formal.

Por el contrario, no tienen derecho a este pago:

Contratistas por prestación de servicios.

Trabajadores independientes.

Personas con contratos civiles o comerciales.

¿Qué pasa con quienes tienen salario integral?

Los empleados con salario integral manejan una condición distinta frente a la prima. Esta modalidad aplica para trabajadores con ingresos superiores a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En esos casos, la remuneración mensual ya incluye de manera anticipada prestaciones como la prima de servicios. Por esa razón, esas personas no reciben un pago adicional en junio ni en diciembre.

Aun así, los trabajadores con salario integral sí continúan realizando aportes obligatorios a salud y pensión conforme a las reglas vigentes del sistema colombiano.

¿Qué hacer si la empresa descuenta salud o pensión de la prima?

Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente el desprendible de pago cuando llega la prima de servicios. Si aparecen descuentos relacionados con salud o pensión directamente sobre ese valor, el trabajador puede:

Solicitar una aclaración al empleador.

Pedir la reliquidación del pago.

Consultar con el área de nómina o recursos humanos.

Verificar si el descuento corresponde realmente a otro concepto permitido por la ley.

La recomendación es guardar siempre los comprobantes de pago y revisar que la liquidación coincida con lo establecido en la legislación laboral colombiana para 2026.