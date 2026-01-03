Revista del Consumidor advierte sobre un componente dañino en los yogures para la salud de los niños.

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, dio a conocer los resultados de su más reciente Estudio de Calidad de yogur, publicado en la Revista del Consumidor de enero de 2026, en el que analizó 18 productos disponibles en el mercado mexicano. El objetivo fue verificar que cumplieran con la normatividad vigente en materia de etiquetado, contenido nutrimental y presencia de microorganismos benéficos, conforme a distintas Normas Oficiales Mexicanas.

El yogur es un alimento ampliamente consumido por niñas y niños debido a su aporte de calcio, proteínas y bacterias lácticas, las cuales contribuyen a la salud digestiva y al fortalecimiento del sistema inmunológico. Sin embargo, estos beneficios pueden verse afectados cuando el producto contiene ingredientes que no son recomendables para la población infantil, como ciertos edulcorantes no calóricos.

En este contexto, la Profeco detectó irregularidades en varias marcas, algunas por incluir edulcorantes no recomendados para niñas y niños, y otras por no cumplir con lo que prometen en su etiqueta, ya sea por su denominación, composición o contenido de bacterias lácticas, lo que encendió las alertas de la autoridad.

La fuerte advertencia de la Profeco

Yogures con edulcorantes no recomendados para niñas y niños

Uno de los principales hallazgos del estudio fue que tres productos adicionan edulcorantes no calóricos, los cuales, de acuerdo con la Profeco, no son recomendables para el consumo infantil.

Estos ingredientes se utilizan para reducir el contenido de azúcar, pero su ingesta frecuente en menores puede generar alteraciones en los hábitos alimenticios y en la percepción del sabor dulce.

La autoridad gubernamental fue clara al señalar que “se recomienda que niñas y niños no consuman los siguientes productos, ya que contienen edulcorantes”, una advertencia que cobra relevancia considerando que estos yogures suelen promocionarse como opciones “ligeras” o “saludables”.

Alpura: contiene sucralosa (8.76 mg/100 g) y acesulfame K (3.24 mg/100 g).

Yoplait Doble Cero: contiene sucralosa (10 mg/100 g) y acesulfame K (6 mg/100 g).

Yoplait Doble Cero con fresa: también adiciona edulcorantes no calóricos.

tres yogures que tienen edulcorante Archivo

Yogures que no cumplen con lo que prometen en su etiqueta

Además de los edulcorantes, la Profeco detectó productos que incumplen la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, relacionada con la denominación y las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas del yogur. En algunos casos, los productos no alcanzan el contenido mínimo de bacterias lácticas requerido.

Un ejemplo es Flor de Alfalfa, el cual “no cumple con el contenido de bacterias lácticas” que establece la norma, por lo que no ofrece los beneficios asociados al consumo de yogur tradicional.

Otro caso es Vaca Blanca, que se ostenta como yogur, pero “contiene grasa vegetal, por lo que incumple la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018”, razón por la cual no puede considerarse yogur conforme a la regulación.

Una vez más la marca Yoplait está entre los que no cumplen, debido a que su sabor natural fue señalado porque “su denominación no existe” dentro de la Norma Oficial Mexicana, ya que el término “yoghurt sabor natural” no está contemplado, lo que representa un incumplimiento en la información comercial.