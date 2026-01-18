La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) mantiene constantemente en alerta a los habitantes de la República Mexicana por distintos tipos de estafas a los que pueden verse expuestos.

En este contexto, recientemente ha destapado un nuevo fraude que afectaría de manera directa a los fanáticos de una actividad física en particular: los “runners”.

Estafa “runner”: qué dijo la PROFECO y cuáles son las carreras en la mira

Desde la PROFECO, organismo encargado de velar por los derechos de los ciudadanos mexicanos y garantizar relaciones de consumo justas, emitieron un aviso urgente a los “runners” ante el anuncio de una carrera.

La estafa "runner" por la que la PROFECO emitió una alerta reciente. (Foto: Archivo)

La alerta que lanzó la entidad está vinculada a un fraude en supuestas carreras organizadas por Mundo Runner, con temáticas de Starwars y Merlina.

Las mismas, que han despertado un atractivo en un sector de la población, se promocionan a realizarse en distintas ciudades del país en fechas próximas.

En este contexto, se han detectado cobros de inscripciones a carreras inexistentes, por lo que la PROFECO aconseja no confiar en este proveedor y no realizar pagos por transferencia.

Aviso urgente de la PROFECO para consumidores de yogurt

En la lista de avisos que emite de manera periódica la PROFECO, uno de los últimos puso bajo la lupa la venta de ciertos alimentos, como el yogur.

Un estudio que realizó la entidad gubernamental y publicó en la edición de enero de la Revista al Consumidor, dio a conocer irregularidades detectadas en una serie de productos lácteos.

Según confirmó la PROFECO, un yogur en particular no cumplió con el contenido de microorganismos requeridos. Se trata del Yoghurt con fresa, de la marca Flor de Alfalfa.

El mismo incumple la NOM-181- SCFI/SAGARPA-2018, ya que no contiene el número de bacterias lácticas que establece. Por esta razón, pide precaución a los habitantes a la hora de acercarse a las góndolas.