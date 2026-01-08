En esta noticia Giro en el sistema de salud de México: refuerzan las consultas de telemedicina para zonas remotas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) formalizó un acuerdo histórico con el IMSS-Bienestar para instalar conectividad wifi gratuita en la red nacional de clínicas y centros de salud. El programa “ Internet en cada Clínica” representa un giro estratégico hacia la inclusión digital, extendiendo su misión más allá de la energía eléctrica.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, anunció que la meta para este año es conectar 3,180 clínicas ubicadas en 1,179 municipios de 24 entidades federativas. El servicio estará disponible tanto para el personal médico y administrativo como para los pacientes que acudan a recibir atención.

Este proyecto busca reducir la brecha digital en comunidades alejadas y fortalecer los servicios de salud mediante telemedicina . La iniciativa prioriza zonas rurales, regiones semiurbanas y localidades donde el acceso comercial a internet ha sido históricamente limitado o inexistente.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, estableció como meta inicial realizar al menos 25 mil atenciones médicas remotas en los primeros meses del programa. La conectividad permitirá que poblaciones en comunidades apartadas accedan a consultas especializadas sin desplazarse a las ciudades.

#Boletín | La CFE y @IMSS_Bienestar firmaron el acuerdo “Internet en cada Clínica”, con el objetivo de instalar puntos de internet gratuito en clínicas y centros de salud de todo el país.



A través de su infraestructura de telecomunicaciones, la CFE conectará 3,180 clínicas en… pic.twitter.com/1kEP3KoKWM — CFEmx (@CFEmx) November 12, 2025

Svarch Pérez enfatizó que la conectividad se ha convertido en un nuevo determinante sanitario que impulsa la equidad en el acceso a la atención médica. La infraestructura digital facilitará desde el registro electrónico de pacientes hasta la consulta de expedientes clínicos, programación de citas y comunicación entre diferentes unidades médicas del sistema.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, confirmó la medida.

El secretario de Salud, David Kershenobich, calificó el proyecto como “un avance decisivo en la modernización del sistema de salud al integrar herramientas digitales de manera estructural en la atención pública”. La autoridad sanitaria considera que este tipo de conectividad ya no es un lujo, sino una necesidad básica del sector salud.

CFE reforzó su compromiso con el desarrollo social

La operación del servicio estará a cargo de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la división especializada de la comisión que ofrece planes de datos desde 95 pesos mensuales en zonas donde otras compañías tienen cobertura limitada. Esta infraestructura ahora se pondrá al servicio de la salud pública sin costo para usuarios y personal médico.

El acuerdo marca un precedente en la forma como las empresas públicas pueden contribuir al bienestar social más allá de sus funciones tradicionales. La CFE consolida así su papel como agente de transformación digital en sectores estratégicos como educación, salud y desarrollo comunitario, llevando conectividad a donde más se necesita en el país.