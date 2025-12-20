Si un proveedor te impone un plazo para facturar y te niega el CFDI después, no es legal. El SAT aclara qué hacer, cómo denunciar y evitar perder deducciones.

La negativa de un proveedor a emitir factura fuera de un plazo interno, como el límite de tres días hábiles, no tiene sustento legal. El SAT confirmó que el CFDI puede solicitarse durante todo el ejercicio fiscal en que se realizó la operación.

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento (foto: archivo).

Condicionar la facturación es una práctica indebida. Si el proveedor se niega, el contribuyente puede iniciar un proceso de conciliación ante el SAT para exigir la emisión correcta del comprobante y proteger sus deducciones.

Ese fue el caso de un usuario que en X etiquetó a el SAT a la CFE mostrando cómo el proveedor del servicio de energía eléctrica limitó su factura a tres días de días.

“Hola SATMX, la CFEmx me condiciona una factura a que la solicite dentro de un plazo de 3 días hábiles. ¿Esto es legal?”, reportó el usuario.

Ante la queja pública, el SAT respondió mientras la CFE guardó silencio: “Buen día, se trata de una práctica indebida de facturación, puedes solicitar tu CFDI durante el ejercicio fiscal en el cual se llevó a cabo la operación, recuerda que, todas las personas físicas y morales se encuentran obligadas a emitir factura por las operaciones realizadas, si la solicitas y te la niegan, ponemos a tu disposición nuestro servicio de Conciliación de Factura”.

Buen día, se trata de una práctica indebida de facturación, puedes solicitar tu CFDI durante el ejercicio fiscal en el cual se llevó a cabo la operación, recuerda que, todas las personas físicas y morales se encuentran obligadas a emitir factura por las operaciones realizadas, si… — SATMX (@SATMX) December 19, 2025

El SAT aclara: ningún proveedor puede imponerte plazos para facturar

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, todas las personas físicas y morales están obligadas a emitir factura por las operaciones realizadas cuando el cliente la solicita dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

Negar el CFDI por políticas internas expone al proveedor a sanciones y al contribuyente a perder deducciones. Por eso, el SAT recomienda actuar de inmediato mediante su herramienta oficial de conciliación de factura.

Error en el CFDI: el “detalle” que puede costarte multas y deducciones

Además de obtener la factura, es clave verificar que el uso del CFDI sea correcto. Un comprobante mal clasificado puede provocar que el SAT rechace la deducción en la Declaración Anual 2025.

El propio SAT advierte que un error en el uso del CFDI puede generar diferencias de impuestos y sanciones económicas, aun cuando el gasto sea real y esté debidamente pagado.

¿Qué datos se necesitan para conciliar la factura y quiénes pueden hacerlo?

Cualquier contribuyente, persona física o moral, puede solicitar la conciliación cuando un proveedor se niega a emitir, corregir o reexpedir una factura.

Razón social y RFC del proveedor

Nombre completo y RFC del contribuyente

Correo electrónico y teléfono de contacto

Fecha y lugar de los hechos

Descripción del bien o servicio adquirido

Monto y forma de pago

Domicilio del proveedor o cliente

Una vez enviada la solicitud, el SAT contacta al proveedor para exigir la emisión del CFDI. Este proceso protege al contribuyente y evita que una práctica indebida afecte su situación fiscal.